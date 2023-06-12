Однако есть военнообязанные, которые могут потерять отсрочку. Адвокат Виктория Кравченко рассказала на своем ютуб-канале, в каких случаях бронирование не освобождает от военной службы, пишет 24 Канал.

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Когда бронирование не освобождает от службы

Адвокат объяснила, что отсрочка от призыва на военную службу и освобождение от военной службы во время мобилизации – это разные понятия, они основываются на положениях различных институтов военного права.

Бронирование касается только военнообязанных и является основанием для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. В свою очередь, увольнение с военной службы касается военнослужащих, то есть лиц, проходящих военную службу,

– объяснила Кравченко.

То есть адвокат Виктория Кравченко объяснила:

если мужчину забронировали еще тогда, когда он был военнообязанным, он сможет отказаться от службы;

если же человек уже служит, то уволиться на основании бронирования он уже не может.

В каких случаях бронирование не освобождает от военной службы: смотрите видео

Кратко о бронировании военнообязанных

Постановление Кабмина от 27 января 2023 года № 76 утверждает порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, а также порядок и критерии определения предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Согласно постановлению, под бронирование подпадают военнообязанные работающих:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Однако бронирование может быть отменено в случае завершения предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены, в случае утраты предприятием или организацией статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом. Подробнее основания потери бронирования читайте по ссылке.