Подробно об обновленных правилах бронирования, в частности, какая процедура, кто и сколько работников может забронировать, рассказываем далее.

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Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, а также порядок и критерии определения предприятий, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период утверждены Постановлением Кабмина от 27 января 2023 г. № 76.

Заметим, что в декабре 2022 вступили в силу изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Так, согласно обновленной редакции ЗУ, бронированию подлежат работающие военнообязанные:

  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Сам факт работы на таких предприятиях еще не означает гарантированное бронирование,
– отметили во Львовском ТЦК и СП.

Критерии, по которым осуществляется определение предприятий критически важными, определены Кабмином.

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Бронирование военнообязанных осуществляется согласно решению Минэкономики по спискам, согласованным Генштабом ВСУ. Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва военную службу во время мобилизации.

Срок действия отсрочки отмечается в решении Минэкономики и не может превышать:

  • срока проведения мобилизации - для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
  • шесть месяцев – для всех других категорий военнообязанных, которые предлагаются к бронированию.

Подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности:

  • военнообязанные, занимающие должности государственной службы категорий "А" и "Б", руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместители, руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители, а также работники патронатных служб;
  • военнообязанные, занимающие должности первой – четвертой категорий должностей в органах местного самоуправления;
  • военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), и их заместители;
  • военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, и их заместители;
  • работники предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго (без ограничений по количеству);
  • военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, и их заместители;
  • работники специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, представительств международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности население (без ограничений по количеству);
  • 50% от количества военнообязанных на дату представления списка от занимающих должности пятой — седьмой категорий должностей в органах местного самоуправления; работает в органах государственной власти, других государственных органах, органах государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины; на предприятиях, учреждениях и организациях

Шаг 1. Соответствующие органы власти, местного самоуправления и предприятия, учреждения и организации самостоятельно формируют списки военнообязанных, подлежащих бронированию, и представляют их уполномоченным органам по форме согласно приложению 1 в бумажной и/или электронной форме вместе с соответствующим обоснованием и справкой о количестве военнообязаних по форме согласно приложению 2 Постановления № 76.

В какой уполномоченный орган подавать – зависит от того, кто бронируется, подробнее смотрите в самом Порядке.

Шаг 2. Уполномоченные органы проводят проверку полноты заполнения списка, наличия предоставленного к нему обоснования, соблюдения требований по количеству подлежащих бронированию военнообязанных и подают его на согласование Генштаба ВСУ (СБУ, Службе внешней разведки).

Шаг 3. Согласованные списки Генштаб (СБУ, Служба внешней разведки) представляет Минэкономики, которое принимает решение о бронировании военнообязанных и направляет его органам государственной власти, другим государственным органам, которыми представлены списки, а также Генштабу ВСУ (СБУ, Службе внешней разведки).

Шаг 4. Генштаб в 3-дневный срок доводит указанное решение до сведения соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Шаг 5. Орган государственной власти, другой государственный орган, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение и организация выдает военнообязанному выписку из решения Минэкономики о бронировании военнообязанных по форме согласно приложению 3 Порядка. Выписка, заверенная подписью руководителя и печатью (в случае ее наличия), является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки.

Шаг 6. Органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации в пятидневный срок со дня выдачи выдержки военнообязанному направляют в ТЦК и СП, где военнообязанный состоит на военном учете, уведомление о бронировании по форме согласно с приложением 5.

Шаг 7. ТЦК и СП, в котором военнообязанный состоит на военном учете, на основании решения о бронировании засчитывает такого военнообязанного на специальный военный учет.

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Предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае:

  • истечение срока ее действия;
  • завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены;
  • завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
  • лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период уполномоченным органом;
  • ликвидации органа или предприятия, учреждения и организации;
  • увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации.

Во всех случаях кроме окончания срока действия аннулирование отсрочки осуществляется по решению Минэкономики на основании обоснованного представления органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации.

Согласно указанному решению, работодатель изымает у военнообязанного выписку и посылает его в ТЦК и СП, где работник состоит на военном учете.