Но могут ли забронированные уезжать за границу? В этом вопросе эксклюзивно для 24 Канала разбирался юрист Владислав Юрчак.

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Юрист отмечает, что за границу могут выезжать забронированные работники, но не всех категорий. В частности, правительство своим постановлением внесло изменения, касающиеся выезда за границу чиновников и госслужащих разных уровней.

В документе говорится: если лицо забронировано на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими госорганами, органами местного самоуправления, то выезд такого лица за границу может происходить исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Относительно остальных забронированных, говорит Юрчак, они имеют право на пересечение границы при наличии документов, подтверждающих их бронирование, а именно выписки из решения (приказа) Минэкономики.

Однако такой выезд, согласно позиции Государственной пограничной службы Украины, тоже должен осуществляться именно с целью командировки.

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