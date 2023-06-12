Проте є військовозобов'язані, які можуть втратити відстрочку. Адвокатка Вікторія Кравченко розповіла на своєму ютуб-каналі, у яких випадках бронювання не звільняє від військової служби, пише 24 Канал.

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Коли бронювання не звільняє від служби

Адвокатка пояснила, що відстрочка від призову на військову службу та звільнення від з військової служби під час мобілізації – це різні поняття, вони ґрунтуються на положеннях різних інститутів військового права.

Бронювання стосується тільки військовозобов'язаних і є для них підставою для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Своєю чергою, звільнення з військової служби стосується військовослужбовців, тобто осіб, які проходять військову службу,

– пояснила Кравченко.

Тобто, адвокатка Вікторія Кравченко пояснила:

якщо чоловіка забронювали ще тоді, коли він був військовозобов'язаним, то він зможе відмовитися від служби;

якщо ж чоловік вже служить, то звільнитися на підставі бронювання він вже не може.

В яких випадках бронювання не звільняє від військової служби: дивіться відео

Коротко про бронювання військовозобов'язаних

Постанова Кабміну від 27 січня 2023 № 76 затверджує порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, а також порядок та критерії визначення підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з постановою, під бронювання підпадають військовозобов'язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Однак бронювання можуть скасувати у випадку завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування, у випадку втрати підприємством чи організацією статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом. Детальніше підстави втрати бронювання читайте за посиланням.