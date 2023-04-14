Однак постанові Кабінету міністрів № 76 зафіксовано обставини, за яких працівники втрачають право на бронювання та відтермінування від мобілізації. 24 Канал пояснює, за яких умов працівники можуть втратити бронювання та бути мобілізованими.

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Кому можуть анулювати "бронь"

Відтермінування від мобілізації скасовується після закінчення терміну дії бронювання для працівників. Окрім того, пунктом 12 "Порядку бронювання військовозобов'язаних" передбачено її анулювання за таких умов:

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом;

ліквідації органу влади чи підприємства, установи і організації;

звільнення військовозобов'язаного з органу влади чи підприємства, установи і організації.

Хто не може отримати бронювання

Не можуть бути заброньовані працівники, якщо вони:

мають військову спеціальність, вказану у списку Головнокомандувача ЗСУ, який він подав Міноборони;

вже мають право або отримали відстрочку від мобілізації за статтею 23 Закону про Мобілізаційну підготовку і мобілізацію.

Зазначимо, що у листі Міноборони від 11.03.2022 № 220/1469 зазначено, що Головнокомандувачем ЗСУ ухвалено заборону бронювання військовозобов'язаних, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності.

Для рядового, сержантського та старшинського складу:

003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

Для офіцерського складу:

02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.