Скандальне відео, зняте невідомою жінкою, швидко набуло розголосу. На ролику видно, що біля автомобіля патрульної поліції стоять двоє чоловіків у військовій формі. Ще один, швидше за все, цивільний чоловік лежить спиною на асфальті, пише 24 Канал.

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Що відомо про скандал в Івано-Франківську

Жінка на відео звинувачує людей у військовій формі, що ті тягнули цивільного по асфальту. У відповідь жінку просять припинити знімати відео. Після цього відео обривається.

У мережі пишуть, що інцидент стався на вулиці Промисловій. Зокрема, там нібито молодих хлопців "пакували" в авто, після чого везли на медичну комісію. Також у повідомленні мовиться, що буцімто одного з хлопців сильно вдарили, внаслідок чого той впав і втратив свідомість.

Скандальне відео з врученням повістки в Івано-Франківську

Як пише ТСН.uа, джерела в поліції Івано-Франківська розповіли журналістам, що інцидент стався через вручення повістки.

"Ми встановили, що це відео свіже. Попередньо – інцидент стався через вручення повістки. Подробиці інциденту з'ясовуються", – мовиться у повідомленні.

Що кажуть у ТЦК

Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на скандальне відео. Керівництвом Івано-Франківського обласного ТЦК та СП призначена перевірка щодо цього випадку.

"У мережі інтернет поширюється відео, де авторка звинувачує представників ТЦК та СП у протиправних діях щодо цивільної особи поблизу автомобіля патрульної поліції. З цього фрагменту відео неможливо зрозуміти реальну ситуацію, яка трапилась, але користувачі соцмереж вже зробили емоційні висновки. Керівництвом Івано-Франківського обласного ТЦК та СП призначена перевірка щодо цього випадку", – мовиться у повідомленні.

У ТЦК заявили, що у випадку виявлення порушень – винних осіб притягнуть до відповідальності.

Скандал із врученням повістки в Одесі