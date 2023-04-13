Скандальне відео, зняте невідомою жінкою, швидко набуло розголосу. На ролику видно, що біля автомобіля патрульної поліції стоять двоє чоловіків у військовій формі. Ще один, швидше за все, цивільний чоловік лежить спиною на асфальті, пише 24 Канал.
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Що відомо про скандал в Івано-Франківську
Жінка на відео звинувачує людей у військовій формі, що ті тягнули цивільного по асфальту. У відповідь жінку просять припинити знімати відео. Після цього відео обривається.
У мережі пишуть, що інцидент стався на вулиці Промисловій. Зокрема, там нібито молодих хлопців "пакували" в авто, після чого везли на медичну комісію. Також у повідомленні мовиться, що буцімто одного з хлопців сильно вдарили, внаслідок чого той впав і втратив свідомість.
Скандальне відео з врученням повістки в Івано-Франківську
Як пише ТСН.uа, джерела в поліції Івано-Франківська розповіли журналістам, що інцидент стався через вручення повістки.
"Ми встановили, що це відео свіже. Попередньо – інцидент стався через вручення повістки. Подробиці інциденту з'ясовуються", – мовиться у повідомленні.
Що кажуть у ТЦК
Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки відреагував на скандальне відео. Керівництвом Івано-Франківського обласного ТЦК та СП призначена перевірка щодо цього випадку.
"У мережі інтернет поширюється відео, де авторка звинувачує представників ТЦК та СП у протиправних діях щодо цивільної особи поблизу автомобіля патрульної поліції. З цього фрагменту відео неможливо зрозуміти реальну ситуацію, яка трапилась, але користувачі соцмереж вже зробили емоційні висновки. Керівництвом Івано-Франківського обласного ТЦК та СП призначена перевірка щодо цього випадку", – мовиться у повідомленні.
У ТЦК заявили, що у випадку виявлення порушень – винних осіб притягнуть до відповідальності.
Скандал із врученням повістки в Одесі
- У лютому 2023 року схожий інцидент стався в Одесі. У мережі з'явилося відео, на якому кілька військових стоять над чоловіком, що лежить на землі.
- Поблизу зібралося чимало перехожих, які намагалися "відбити" чоловіка від військових.
- Після скандалу в ОК "Південь" повідомили, що керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності. З особовим складом, який залучений до вручення повісток, провели додаткові роз'яснювальні заняття та тренінги.