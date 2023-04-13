Скандальное видео, снятое неизвестной женщиной, быстро получило огласку. На ролике видно, что у автомобиля патрульной полиции стоят двое мужчин в военной форме. Еще один, скорее всего, гражданский мужчина лежит спиной на асфальте, пишет 24 Канал.

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Что известно о скандале в Ивано-Франковске

Женщина на видео обвиняет людей в военной форме, что те тащили гражданского по асфальту. В ответ женщину просят прекратить снимать видео. После этого видео обрывается.

В сети пишут, что инцидент произошел на улице Промышленной. В частности, там якобы молодых парней "упаковывали" в авто, после чего везли на медицинскую комиссию. Также в сообщении говорится, что одного из ребят сильно ударили, в результате чего тот упал и потерял сознание.

Скандальное видео с вручением повестки в Ивано-Франковске

Как пишет ТСН.ua, источники в полиции Ивано-Франковска рассказали журналистам, что инцидент произошел из-за вручения повестки.

"Мы установили, что это видео свежее. Предварительно – инцидент произошел из-за вручения повестки. Подробности инцидента выясняются", – говорится в сообщении.

Что говорят в ТЦК

Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на скандальное видео. Руководством Ивано-Франковского областного ТЦК и СП назначена проверка по этому случаю.

"В сети интернет распространяется видео, где автор обвиняет представителей ТЦК и СП в противоправных действиях в отношении гражданского лица вблизи автомобиля патрульной полиции. Из этого фрагмента видео невозможно понять реальную ситуацию, но пользователи соцсетей уже сделали эмоциональные выводы. Руководством Ивано-Франковского областного ТЦК и СП назначена проверка по этому случаю", – говорится в сообщении.

В ТЦК заявили, что в случае выявления нарушений – виновных привлекут к ответственности.

Скандал с вручением повестки в Одессе