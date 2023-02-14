Керівників обласного і районного ТЦК та СП звинувачують у перевищенні службових повноважень.

Важливо Повістка як спосіб покарання: що про це думають у ЗСУ

У командуванні засудили некоректну поведінку військовослужбовців.

Керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності. З особовим складом, який залучений до вручення повісток проводяться додаткові роз'яснювальні заняття та тренінги,

– запевнили в ОК "Південь".

Водночас там нагадали, що заходи мобілізації – це не особиста забаганка співробітників ТЦК та СП. Це загальнодержавні заходи, що мають на меті сформувати резерв Сил оборони. Тож, кожен громадянин, що згідно із законом підлягає мобілізації, має виконати свій конституційний обов'язок:

прибути у ТЦК та СП за місцем реєстрації, або в найближчий РТЦК та СП, якщо змінено місце проживання, для уточнення своїх особистих даних,

за необхідності пройти медичний огляд,

повідомити про наявні підстави для отримання відстрочки.

Додамо, що у мережі з'явилося відео, на якому кілька військових стоять над чоловіком, що лежить на землі. Поруч з ними зібралося чимало перехожих, які намагалися "відбити" чоловіка від військових. Сам він йти з представниками військкомату, очевидно, відмовлявся.

Скандали із врученням повісток в Одесі

Минулого тижня співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки. У місцевому військкоматі підтвердили, що такий випадок дійсно мав місце. Там пояснили, що машину швидкої отримали у межах мобілізації транспортних засобів і використовують її як мікроавтобус.

Через обурення українців у ТЦК пообіцяли більше не використовувати швидку для роздавання повісток, хоча запевнили, що це не заборонено законом. Раніше громадськість обурив інший випадок з Одеси – жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки в Одесі. Через цей інцидент призначили службову перевірку.