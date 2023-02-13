Що про це думають у ЗСУ, в ефірі телеканалу "Київ" розповів майор Олександр Мельничук, інформує 24 Канал.

До теми "Не покарання": у військкоматі пояснили, чому учасникам "п'яних вечірок" вручили повістки

"Служба у Збройних Силах – це честь, а не покарання"

Майор ЗСУ впевнений, якщо людина вчинила кримінальний злочин, вона має відповідати згідно з нормами Кримінального кодексу.

Служба у Збройних Силах це честь, а не покарання для людини. І це потрібно розуміти й розрізняти. І коли хтось там розказує, що ой, вручіть йому повістку, хай він іде, я категорично проти такого підходу. Я цього абсолютно не розумію,

– підкреслив Мельничук.

Також він додав, військові має розуміти, що поряд з ними саме притомна людина, яка прикриє та допоможе, а не "незрозуміло, хто". Мельничук наголосив, що росіяни рекрутують зеків. Ми ж воюємо за стандартами НАТО та вже за своїми, українськими, "як притомні, нормальні люди, включаючи інтелект, технології та інше".

Якщо суд вирішує відправити людей за ґрати, то в місцях позбавлення волі, враховуючи особливий період – воєнний стан, можна було б, аби вони робили якісь корисні речі, знову ж таки під контролем, підсумував майор ЗСУ.

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Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що 6 фігурантам справи про "п'яні" вечірки у Києві вручили повістки, тим часом двох організаторів відправили в ізолятор. Згодом у територіальному центрі комплектування констатували, що повістки не є покаранням для хлопців. Зокрема, їх виписали для уточнення даних.