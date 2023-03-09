Лічильник вбитих росіян щодня стрімко збільшується та встановлює нові рекорди, проте, країна-агресор наразі не думає про капітуляцію й гучно оголошує, що хоче воювати до останнього росіянина. У цій ситуації Україна не має іншого виходу, як відповідати на виклик, тримати удар і перемагати. В іншому випадку на українців чекають геноцид і втрата державності. Нині це розуміє переважна більшість населення країни – це необхідність та питання виживання. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак на прохання 24 Каналу пояснює, що зміниться цієї весни та чого чекати від мобілізації-2023.

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Юридичні підстави мобілізації

В Україні з часу повномасштабного вторгнення Росії діє воєнний стан, він вводиться на окремий період та подовжується за необіхності. Оскільки така необхідність зберігається, 7 лютого 2023 року Верховна Рада вже вшосте проголосувала за продовження воєнного стану на 90 діб і за загальну мобілізацію. Вона триватиме з 19 лютого 2023 року протягом 3 місяців – до 20 травня 2023 року.

Порядок і реалізацію загальної мобілізації визначають закони "Про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", а також постанова Кабміну № 1487 про затвердження "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Наказ № 402 Міністерства оборони про затвердження "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" визначає особливості проведення військово-лікарняної комісії у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (скорочено – ТЦК та СП, це колишні "воєнкомати").

Хто і як має право вручати повістки

На законодавчому рівні визначено форму повістки, а тому її оформлення у будь-який інший спосіб є незаконним.

Повістка має бути вручена особисто військовозобов'язаному, він має поставити підпис про її отримання, а в разі відмови відповідні особи складають акт про відмову від отримання повістки.

З огляду на це, залишення повістки у дверях квартири чи поштовій скриньці є незаконним і відповідно не може породжувати будь-яких наслідків для особи.

Досить частко на повістках, які залишають у дверях та інших місцях проставляють штамп "Розшук" тощо. Слід звернути увагу, що відповідні відмітки законодавством не передбачені, а тому їх проставлення є незаконним,

– юрист Владислав Юрчак звертає увагу на порушення при оформленні повісток.

Хто має право вручати повістку

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування;

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (не обов’язково керівники).

Хто не має права вручати повістку

поліцейські;

військовослужбовці (в т.ч. представники ТрО);

посадові особи Державної прикордонної служби України.

Кого стосується мобілізація-2023

Оскільки загальна мобілізація триває в Україні з лютого 2022 року, а нині йде вже шоста хвиля, значних змін у 2023 році українці не відчують.

Мобілізації підлягають чоловіки, які є здоровими або ж обмежено придатними до служби. Це можуть бути як ті, хто має досвід військової служби, і такі, що досі не служили.

Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати країну, окрім низки винятків.

Першочергово, мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.

Наразі ЗСУ потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані союзниками по антиросійській коаліції, так і для поповнення втрат. Триває війна, інтенсивність якої є небаченою з часів Другої світової, з фронтами, масованими обстрілами й стратегічними операціями, а тому, на жаль, у військах велика кількість втрат. Вона не йде у порівняння із втратами росіян – там традиційно "не стоять за ціною", проте, Україна цінує життя кожного солдата, а тому будь-які втрати є непоправними.

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Повістки видають усім чоловікам віком від 18 до 60 років, після чого вони мають прибути у ТЦК і СП. Це є обов'язковим, проте, зовсім не означає, що така людина отримує привілей стати захисником України та приєднатися до ВСУ.

Станом на сьогодні існує 4 види повісток:

для уточнення даних;

на проходження військово-лікарської комісії;

для призову на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження.

Право на відстрочку

У ТЦК і СП військовозобов'язані повинні проінформувати, чи мають право на відстрочку. У разі відсутності підстав для відстрочки вони проходять медкомісію, за результатами якої визначається, чи придатні для служби.

За відсутності підстав для відстрочки від призову під час мобілізації у членів сім’ї законодавство не виключає можливість мобілізації одночасно батька і сина чи рідних братів.

Правом на відстрочку від призову під час мобілізації користуються виключно ті особи, рідні яких загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України чи під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а тому їх мобілізація є незаконною. Однак, це стосується виключно осіб, які навчаються за денною чи дуальною формою навчання незалежно від країни, у якій навчаються відповідні особи,

– юрист Владислав Юрчак пояснює, чи підлягають мобілізації студенти та аспіранти.

Зверніть увагу! Призовники, які досягли 27 років, повинні прибути на призовні дільниці ТЦК СП для проходження медкомісії. Відповідне рішення є у порядку проходження військової-лікарняної комісії призовниками, воно закріплене Постановою уряду №92 від 1 лютого 2023 року (набрала чинності 2 лютого 2023 року).



Для призовників категорії 27+ також будуть розсилатися повістки. Вони мають прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб замінити приписне свідоцтво на військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаних.

Рішення про мобілізацію – як ухвалюється

Рішення про мобілізацію громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби.

Громадяни, які мобілізуються з досвідом військової служби і нетривалою перервою в її проходженні, можуть направлятися відразу до бойових військових частин.

Громадяни, які раніше не проходили військової служби, призиваються до навчальних центрів, де відбувається навчання за визначеними спеціальностями. Після чого військовослужбовці прибувають до військових частин на конкретні посади.

Українці мають усвідомлювати, що мобілізація стосується кожного, а тому мусять підготуватися до служби самостійно. Пізніше це обов'язково стане їм у нагоді, а може й врятує життя.

Кількість мобілізованих 2023

Ця інформація є таємною, адже становить велику цінність для ворога. Мобілізація відбувається за територіальним принципом – кожен регіон має певний план щодо мобілізованих.

Перевірка ведення військового обліку на підприємствах

Відповідно до постанови Кабміну №1487, всі підприємства будуть перевіряти на предмет ведення військового обліку. Це завдання поклали на ТЦК і СП.

Порядок проведення перевірок по обліку передбачає завчасне (не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки) доведення до керівників підприємств про:

наявність відповідальних за військовий облік та належність ведення ними військового обліку;

трудову дисципліну при прийнятті на роботу та звільненні й відповідність інформування ТЦК та СП;

стан забезпечення оповіщення та прибуття призовників, військовозобов'язаних та резервістів до відповідних ТЦК та СП;

організацію, стан та результати звіряння облікових даних з ТЦК та СП;

стан доведення до призовників, військовозобов'язаних та резервістів Правил військового обліку під особистий підпис та контроль за їх виконанням;

організацію та стан бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві;

організацію та результати усунення недоліків, виявлених під час проведення попередніх перевірок стану військового обліку.

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, передбачають накладення адміністративного штрафу на посадових осіб (в залежності від рівня порушення – від 3 400 до 8 500 гривень).

Яка відповідальність за ухилення від мобілізації 2023

На жаль, в Україні є факти ухилення від мобілізації. В умовах війни, боротьба з цим явищем посилюється. За письмовим поданням керівника ТЦК і СП поліція може подати в розшук ухилянта й це не віщує тому нічого доброго.

Законом передбачені як адміністративна, так і кримінальна відповідальність за ухиляння від мобілізації.

Адміністративна відповідальність

У разі, якщо особа, якій у законний спосіб було вручено повістку, не з'явилася до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у дату вказану у такій повістці (для уточнення даних чи на проходження військово-лікарської комісії), то такій особі загрожує адміністративна відповідальність у вигляду штрафу в розмірі від 1700 до 3400 гривень.

За повторну неявку особі знову ж таки загрожує адміністративний штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень.

На практиці ж ТЦК та СП не так часто застосовують штрафи як заходи реагування. У випадку, якщо ви отримали такий штраф, однак не отримували повістки, або ж її вручення було незаконним, відповідну постанову про накладення штрафу можна оскаржити до суду,

– пояснює юрист Владислав Юрчак.

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Осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, мають доставити до ТЦК та СП поліцейські. У "клінічних" випадках до таких осіб може застосовуватись вже кримінальна відповідальність.

Кримінальна відповідальність

Кримінальний кодекс (ККУ) до ухилянтів жорстокіший й передбачає від 3 до 5 років ув'язнення. Стаття 335 Кримінального кодексу передбачає до 3 років для офіцерів за ухиляння від мобілізації.

За ігнорування мобілізаційного розпорядження (повістки про необхідність прибути до ТЦК та СП з метою направлення в конкретну військову частину), військовозобов'язаному загрожує кримінальна відповідальність за ст. 336 КК України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період", що карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

На практиці, розгляд таких справ у судах дуже часто відбувається на підставі угоди між обвинуваченим та органом досудового розслідування, що призводить до ухвалення вироку без визначення реального покарання, тобто заміною реально терміну позбавлення волі на так званий "умовний термін" зі встановленням іспитового строку,

– коментує практику застосування кримінальних статей щодо "ухиляння" Владислав Юрчак. Ще одним моментом є перетворення адміністративної відповідальності за ухиляння від призову на кримінальну. Часто у соцмережах і на форумах можна побачити тезу, що можна не з'являтися безкінечну кількість разів за повісткою, платити адміністративні штрафи і уникнути кримінальної відповідальності. Це не так, у таких випадках законодавством визначено механізм "попередження".

Керівник ТЦК та СП має право надати особі документ у формі "попередження", який вручається як повістка, і за ігнорування якого настає кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 337 КК України "Ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів", що карається штрафом від 5100 до 8500 гривень, або виправними роботами на строк до року у разі ухилення військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого керівником ТЦК та СП або керівниками відповідних органів СБУ та Служби зовнішньої розвідки України.

Герої соцмереж

Що найчастіше відбувається з "героями" вірусних роликів про спійманих ухилянтів під час перетину кордону? Тут можливі кілька варіантів в залежності від обставин, зокрема:

якщо особа намагалася перетнути кордон поза пунктом пропуску або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, у такому випадку їй загрожує адміністративна відповідальність зокрема штраф від 3400 до 8500 гривень, або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення;

якщо при перетині кордону особа використала підроблені документи, то їй загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до 850 гривень, або ж арешт на строк до 6 місяців, або ж обмеження (не позбавлення) волі до 2-х років.

якщо особи самостійно підробила відповідні документи, то в такому випадку порушнику загрожує штраф до 17 000 гривень, або ж арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

Окрім цього, відповідні дії можуть бути розцінені як "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період", що карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Є також і відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, що карається позбавленням волі від 3 до 5 років, а коли такий злочин вчиняється щодо кількох осіб або службовою особою з використанням службового становища або попередньою змовою групою осіб, у такому випадку передбачене покарання від 5 до 7 років позбавлення волі.

На практиці існують проблеми із доведенням умислу особи, оскільки для наявності складу відповідного злочину між незаконним перетином кордону та ухиленням від мобілізації повинен існувати прямий зв'язок. Слід також зауважити, що досить часто невдалі спроби незаконного перетину також закінчуються пропозиціями неправомірної вигоди уповноваженим особам, що карається штрафом від 17 000 до 68 000 гривень або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк,

– зауважує Владислав Юрчак.