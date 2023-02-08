Для анулювання повістки має бути вагома причина. Детальніше про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Center.

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В яких випадках можуть анулювати повістку

За словами Горбача, видана повістка може бути анульована, якщо військовозобов’язаний чоловік має бронь або підстави для відстрочення.

Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки,

– зазначив полковник.

Щоб анулювати повістку після її отримання, необхідно з'явитися до військкомату та надати відповідні документи, що підтверджують наявність броні або відстрочення.

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