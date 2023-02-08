Для анулювання повістки має бути вагома причина. Детальніше про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі Military Media Center.
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В яких випадках можуть анулювати повістку
За словами Горбача, видана повістка може бути анульована, якщо військовозобов’язаний чоловік має бронь або підстави для відстрочення.
Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки,
– зазначив полковник.
Щоб анулювати повістку після її отримання, необхідно з'явитися до військкомату та надати відповідні документи, що підтверджують наявність броні або відстрочення.
Мобілізація в Україні: останні новини
- 7 лютого в Україні продовжили строки дії воєнного стану та загальної мобілізації. У Верховній Раді схвалили відповідне рішення.
Так, парламент схвалив закон про продовження строку дії воєнного стану. "За" проголосували 348 депутатів. Дія буде продовжена з 19 лютого 2023 року і триватиме знову 90 днів.
Кабінет міністрів оприлюднив нові правила бронювання від мобілізації в Україні. Зокрема, визначили, які саме підприємства та в якій кількості можуть забронювати своїх працівників.
До речі, міністр оборони Олексій Резніков розповів про перебіг мобілізації в Україні. Глава оборонного відомства порівняв мобілізацію в Україні та Росії.