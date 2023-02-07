Однак, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив рішення щодо заборони бронювання військовозобов'язаних з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.
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Перелік дефіцитних спеціальностей визначає Генштаб та Головнокомандувач ЗСУ, враховуючи ситуацію на фронті. Втім, керівники і заступники керівників підприємств можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності, зазначив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.
Іншим працівникам з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями за окремим обґрунтуванням бронювання має бути погоджено з Генштабом.
І такі прецеденти доволі часто є. Виходячи із критичної важливості тих функцій, які надає підприємство або ФОП, Генштаб погоджує, у тому числі (бронювання – 24 Канал) спеціалістів з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями,
– додав Фоменко.