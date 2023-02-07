Однак, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив рішення щодо заборони бронювання військовозобов'язаних з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Дізнайтеся більше Нові правила бронювання від мобілізації: що буде з ФОПами і чи можна виїжджати за кордон

Перелік дефіцитних спеціальностей визначає Генштаб та Головнокомандувач ЗСУ, враховуючи ситуацію на фронті. Втім, керівники і заступники керівників підприємств можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності, зазначив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.

Іншим працівникам з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями за окремим обґрунтуванням бронювання має бути погоджено з Генштабом.

І такі прецеденти доволі часто є. Виходячи із критичної важливості тих функцій, які надає підприємство або ФОП, Генштаб погоджує, у тому числі (бронювання – 24 Канал) спеціалістів з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями,

– додав Фоменко.

Зверніть увагу! У 2022-му Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив рішення щодо заборони бронювання військовозобов'язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Зокрема, для рядового, сержантського та старшинського складу це низка ракетних спеціальностей (наприклад, оперативно-тактичні та зенітні ракети), снайперські спеціальності, танкові та інші. Відповідний перелік можна знайти тут і ось тут.