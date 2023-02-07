Однако Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял решение о запрете бронирования военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

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Список дефицитных специальностей определяет Генштаб и Главнокомандующий ВСУ, учитывая ситуацию на фронте. Впрочем, руководители и заместители руководителей предприятий могут быть забронированы вне зависимости от военно-учетной специальности, отметил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко.

Другим работникам с дефицитными военно-учетными специальностями по отдельному обоснованию бронирование должно быть согласовано с Генштабом.

И такие прецеденты довольно часто есть. Исходя из критической важности тех функций, которые предоставляет предприятие или ФЛП, Генштаб согласовывает, в том числе (бронирование – 24 Канал) специалистов по дефицитным военно-учетным специальностям,

– добавил Фоменко.

Обратите внимание! В 2022-м Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял решение о запрете бронирования военнообязанных, имеющих дефицитные военно-учетные специальности. Для рядового, сержантского и старшинского состава это ряд ракетных специальностей (например, оперативно-тактические и зенитные ракеты), снайперские специальности, танковые и другие. Соответствующий список можно найти здесь и вот здесь.