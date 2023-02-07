Зазначимо, що воєнний стан – це спеціальний правовий режим, який вводять у країні чи окремих її регіонах під час загрози збройної агресії чи нападу.
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Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні
Парламент схвалив закон про продовження строку дії воєнного стану. "За" проголосували 348 депутатів.
Дія буде продовжена з 19 лютого 2023 року і триватиме знову 90 днів.
Окрім цього, Рада схвалила закон про продовження строку дії загальної мобілізації. "За" – 344 депутати.
Теж строк з 19 лютого 2023 року і триватиме знову 90 днів,
– наголосив депутат Ярослав Железняк.
Під час дії воєнного стану можуть бути заборони та обмеження на:
- пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);
- право на таємницю листування та телефонних розмов;
- право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;
- проведення виборів та референдумів тощо.