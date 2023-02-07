Отметим, что военное положение – это специальный правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее регионах при угрозе вооруженной агрессии или нападения.

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Парламент одобрил закон о продлении срока действия военного положения. "За" проголосовали 348 депутатов.

Действие будет продлено с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней.

Важно! Это уже шестое голосование парламента за военное положение с начала войны. До этого Совет уже одобрял подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.