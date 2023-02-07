Отметим, что военное положение – это специальный правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее регионах при угрозе вооруженной агрессии или нападения.
Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине
Парламент одобрил закон о продлении срока действия военного положения. "За" проголосовали 348 депутатов.
Действие будет продлено с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней.
Кроме того, Совет одобрил закон о продлении срока действия общей мобилизации. "За" – 344 депутата.
Также срок с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней,
– подчеркнул депутат Ярослав Железняк.
Во время действия военного положения могут быть запреты и ограничения на:
- передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);
- право на тайну переписки и телефонных разговоров;
- право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;
- проведение выборов и референдумов и так далее.