Зеленский внес в Верховную раду законопроект об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения общей мобилизации. Об этом пишет 24 Канал ссылкой на проекты законов от 6 февраля 8419 да 8420.

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На сколько могут продлить военное положение

Тексты документов пока не обнародованы, поэтому, на какой срок продлят военное положение, неизвестно.

В последний раз Совет продолжал военное положение и мобилизацию на три месяца – до 19 февраля.

Раньше нардеп Ярослав Железняк сообщал, что, вероятно, военное положение и мобилизацию снова продлят на 90 дней.

Что нужно знать о военном положении

Напомним, что военное положение – это специальный правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее регионах при угрозе вооруженной агрессии или нападения. Он необходим, чтобы предоставить соответствующим органам государственной власти полномочия, необходимые для уменьшения или предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности.

Украина ввела режим военного положения утром 24 февраля 2022 после начала полномасштабного российского вторжения.

Предложения по введению военного положения на всей территории нашего государства или в отдельных его местностях на рассмотрение президенту представляет СНБО. Для принятия решения глава государства издает указ о введении военного положения и немедленно обращается в Верховную Раду по его утверждению.

После этого Парламент собирается на заседание в двухдневный срок без созыва и рассматривает утверждение указа. Это будет уже шестое голосование Парламента с начала полномасштабной войны. До этого Совет уже одобрял подобные решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.