Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про затвердження указів президента продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації. Про це пише 24 Канал посиланням на проєкти законів від 6 лютого 8419 та 8420.

До теми Рада знову продовжить дію воєнного стану: коли та наскільки

На скільки можуть продовжити воєнний стан

Тексти документів поки що не оприлюднені, тому на який термін продовжать воєнний стан, невідомо.

Востаннє Рада продовжувала воєнний стан та мобілізацію на три місяці – до 19 лютого.