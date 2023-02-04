Окрім воєнного стану також продовжать загальну мобілізацію. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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В Україні продовжать воєнний стан

Ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів,

– зазначив народний депутат.

Також він додав, що відповідні два Закони про затвердження Указу будуть внесені президентом найближчим часом. Опісля на наступному тижні відбудеться схвалення Верховною Радою.

Коротко, що треба знати про воєнний стан

Це буде вже шосте голосування Парламенту від початку повномасштабної війни. До цього Рада вже схвалювала подібні рішення 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

Зауважимо, що воєнний стан – це спеціальний правовий режим, який вводять у країні чи окремих її регіонах під час загрози збройної агресії чи нападу. Він потрібен, аби надати відповідним органам державної влади повноважень, які необхідні для зменшення або унеможливлення загрози та забезпечення національної безпеки.

Під час дії воєнного стану можуть бути заборони та обмеження на: