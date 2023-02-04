Про ситуацію на фронті доповіли у Генштабі ЗСУ. Російські загарбники намагаються наступати одразу на 4 напрямках, однак, наші воїни потужно протистоять агресору.

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Сили оборони б'ють по окупантах

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Окрім того, українські захисники знищили 4 безпілотники противника типу "Орлан-10". Тим часом наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему "Cолнцепьок".

Підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

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Російські військові продовжують обстріл цивільного населення

Упродовж минулої доби окупанти завдали 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей. На жаль, є жертви серед населення. Також ворог здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ.

Зверніть увагу! Залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Тож під час сигналу повітряної тривоги не нехтуйте безпекою та перебувайте в укритті.

Що відбувається на різних напрямках фронту

Загарбники продовжують наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Водночас окупанти зазнають великих втрат.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області, Вільна Слобода – Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ – Харківської.

На Куп'янському напрямку російські військові з танків, мінометів та артилерії били по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп'янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляли Терни і Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва – Луганської.

На Бахмутському – вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружба.

На Авдіївському – під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар'їнка.

На Новопавлівському – танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському – постраждали райони 24 населених пунктів. Зокрема, Новопіль і Времівка на Донеччині; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області та Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон.

Ситуація на полі бою: дивіться карту