Про те, чому так відбувається, журналісти запитали у працівників військкоматів.

Увага Чи можуть вручати повістки чоловікам, знятим або виключеним з військового обліку в Україні

Йде планова мобілізація, а той факт, що повістки стали роздавати активніше, пов'язаний з формування резерву і прагненням поставити на облік якомога більше чоловіків,

– йдеться у статті.

Зазначають, що у про багатьох чоловіків центри комплектації просто не мають інформації. Водночас частина людей після такого оновлення інформації та встановлення на облік незабаром вже були мобілізовані.

Нових хвиль мобілізації немає

Попри те, що наразі в інтернеті – черговий спалах популярності анонімних груп, де люди обмінюються повідомленнями про те, де і коли виписують повістки у різних містах, у ЗСУ наполягають, що говорити про якісь нові хвилі недоречно.

Так, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач наголосив, що мобілізація почалася 24 лютого минулого року і постійно триває, ніяких хвиль мобілізації немає.

Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями,

– розповів Роман Горбач.

До теми 90% українців, яких викликали у військкомати, просили лише уточнити дані

За його словами, у більшості випадків громадян сьогодні викликають до військкоматів з метою уточнення військово-облікових даних. А ось рішення про мобілізацію громадянина ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби.

Як відбувається призов військовозобов'язаних

При цьому Горбач наполягає, що особовий склад, який раніше не проходив служби, призивається до навчальних центрів, де відбувається навчання за визначеними спеціальностями. І вже потім призовники прибувають до військових частин на конкретні посади.

Тоді як громадяни, яких мобілізовують з досвідом військової служби і нетривалою перервою у проходженні служби, можуть відправляти одразу до бойових військових частин.

Ми практично не збільшуємо обсягів мобілізації. Все йде за планом, тому повістка на облік – це не означає одразу мобілізацію. Потрібно готувати резерви, навіть підняли сільради, щоб була готова база даних,

– розповіли працівники військкоматів.

Актуально про ситуацію з мобілізацією в Україні

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що військове керівництво країни отримало наказ про створення резерву військових.

Саме через це почалася масова видача повісток і заклик прийти до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Рішення прийняли, аби дати можливість українським захисникам і захисницям, які вже довгий період захищають рідну державу, відновитися та перепочити.

Важливо! За ігнорування повістки передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність. Усе залежить від того, який вид повістки отримав військовозобов'язаний.