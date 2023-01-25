Водночас українці почали повідомляти про значну активізацію мобілізаційних процесів останні декілька тижнів. У чому їхня причина і що загрожує за неявку при отриманні повістки – інформує 24 Канал.

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Чому зараз посилено роздають повістки

Нещодавно президент України Володимир Зеленський оголосив, що військове керівництво країни отримало наказ про створення резерву військових. Саме через це почалася масова видача повісток і заклик прийти до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

За словами президента, таке рішення прийняли, аби дати можливість українським захисникам і захисницям, які вже довгий період захищають рідну державу, відновитися та перепочити. До такої ідеї прийшли під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Яке покарання передбачено за неявку до військкомату

За ігнорування повістки передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність. Усе залежить від того, який вид повістки отримав військовозобов'язаний.

Які є види повісток:

На проходження строкової військової служби;

на уточнення даних;

на проходження військово-лікарської комісії;

на прибуття на призовний пункт.

Адміністративна відповідальність передбачена за "ухилянство" від повістки на уточнення даних або проходження комісії. Максимальна сума штрафу при цьому – 8 500 гривень.

Зауважимо, що у разі, коли особа декілька разів ігнорує такі повістки, її мають право засудити до позбавлення волі згідно з чинним законодавством. Крім того, кримінальна відповідальність чекає громадян, які пройшли військово-лікарську комісію та отримали мобілізаційне розпорядження, проте проігнорували його. За це можуть засудити до 5 років у в'язниці.

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