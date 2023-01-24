Про це 24 Каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. За його словами, 16 – 17-річних хлопців також викликають до медичної комісії, і їм не можна виїжджати з тимчасово окупованої території.
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Завдяки залякуванням збільшують кількість мобілізованих
Правозахисник назвав ще одну "новацію" росіян. Раніше людину, яка ухилялась від мобілізації, знаходили, відводили до військкомату і потім відправляли на військові збори.
Але зараз, коли на окупованих територіях почало діяти російське законодавство, їй одразу інкримінують порушення певної статті (якщо отримав повістку і не з'явився до військкомату), покарання за якою 10 років ув'язнення,
– зауважив він.
Лисянський наголосив, що використовуючи саме цей інструмент залякування, окупанти намагаються збільшити кількість чоловіків, які спочатку проходять медичну комісію, після неї – комплектацію,а потім їх відправляють на фронт.
Українців витісняють з окупованого Донбасу
"Сьогодні кількість мобілізованих значно менша, ніж була рік тому. 23 лютого 2022 року за день окупанти могли назбирати приблизно 900 – 1100 мобілізованих тільки з одного Донецька. Сьогодні ж, якщо вони збирають 5 – 7 людей, це для них добре", – розповів він.
За його словами, зараз на окупованих територіях Донбасу чоловіків майже не залишилось – триває відтік людей. Шалені кошти заробляють нелегальні перевізники в купі з окупаційними адміністраціями.
Завдання Кремля – витіснити українців з тимчасово окупованої території для того, щоб не зберігалась історична пам'ять. Багато людей пам'ятають, що було, коли Донбас був українським, і бачать, що зараз коїться, коли прийшла Росія,
– наголосив він.
Він зауважив, що це стосується як територій, окупованих у 2014 році, так і з початком повномасштабного вторгнення Росії.
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Росіяни хочуть привезти на окуповані території до 40 тисяч поліцейських
"Місцеве населення бачить дії окупантів і у них формується негативна думка про росіян. Що вони з цим можуть зробити? Вони просто виштовхують людей за кордон окупованих територій", – зазначив Лисянський.
За його словами, замість українців території заселяють росіянами. Окупанти намагаються зараз відкрити понад 100 відділень російської поліції на тимчасово окупованих територіях. Під це вони залучають 35 – 40 тисяч російських поліцейських, яких відправляють туди у "відрядження".
"Влада їм каже, якщо поїдете з сім'ями, ми вам дамо "підйомні" гроші. Це стратегія для того, щоб заселити ці території своїми, а наших вони просто викидають", – підкреслив правозахисник.
Ситуація в Донецькій області: останні новини
- 20 січня Росія знову атакувала Донецьку область. Цього разу трьома ракетами вдарила по Краматорську. Росіяни пошкодили об'єкти інфраструктури. Зокрема, дитячий садочок, школу та приватний профілакторій. Жертв та постраждалих немає.
- Бійці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила привітали українців з Днем Соборності. Захисники повісили український прапор на телевежі у Бахмуті. Воїни наголосили, що захищають місто зараз і будуть захищати до кінця.
- Російські загарбники готують нову провокацію на Донбасі. Для цього окупанти вкрали автомобіль ОБСЄ. В міжнародній організації наголосили, що ОБСЄ немає на Донбасі. Тим часом у соцмережах вже з'явилося відео, як російські бойовики перевозять крадені автомобілі.