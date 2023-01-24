Про це 24 Каналу розповів правозахисник Павло Лисянський. За його словами, 16 – 17-річних хлопців також викликають до медичної комісії, і їм не можна виїжджати з тимчасово окупованої території.

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Завдяки залякуванням збільшують кількість мобілізованих

Правозахисник назвав ще одну "новацію" росіян. Раніше людину, яка ухилялась від мобілізації, знаходили, відводили до військкомату і потім відправляли на військові збори.

Але зараз, коли на окупованих територіях почало діяти російське законодавство, їй одразу інкримінують порушення певної статті (якщо отримав повістку і не з'явився до військкомату), покарання за якою 10 років ув'язнення,

– зауважив він.

Лисянський наголосив, що використовуючи саме цей інструмент залякування, окупанти намагаються збільшити кількість чоловіків, які спочатку проходять медичну комісію, після неї – комплектацію,а потім їх відправляють на фронт.

Українців витісняють з окупованого Донбасу

"Сьогодні кількість мобілізованих значно менша, ніж була рік тому. 23 лютого 2022 року за день окупанти могли назбирати приблизно 900 – 1100 мобілізованих тільки з одного Донецька. Сьогодні ж, якщо вони збирають 5 – 7 людей, це для них добре", – розповів він.

За його словами, зараз на окупованих територіях Донбасу чоловіків майже не залишилось – триває відтік людей. Шалені кошти заробляють нелегальні перевізники в купі з окупаційними адміністраціями.

Завдання Кремля – витіснити українців з тимчасово окупованої території для того, щоб не зберігалась історична пам'ять. Багато людей пам'ятають, що було, коли Донбас був українським, і бачать, що зараз коїться, коли прийшла Росія,

– наголосив він.

Він зауважив, що це стосується як територій, окупованих у 2014 році, так і з початком повномасштабного вторгнення Росії.

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Росіяни хочуть привезти на окуповані території до 40 тисяч поліцейських

"Місцеве населення бачить дії окупантів і у них формується негативна думка про росіян. Що вони з цим можуть зробити? Вони просто виштовхують людей за кордон окупованих територій", – зазначив Лисянський.

За його словами, замість українців території заселяють росіянами. Окупанти намагаються зараз відкрити понад 100 відділень російської поліції на тимчасово окупованих територіях. Під це вони залучають 35 – 40 тисяч російських поліцейських, яких відправляють туди у "відрядження".

"Влада їм каже, якщо поїдете з сім'ями, ми вам дамо "підйомні" гроші. Це стратегія для того, щоб заселити ці території своїми, а наших вони просто викидають", – підкреслив правозахисник.

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