В міжнародній організації наголосили, що ОБСЄ немає на Донбасі. Про це інформує 24 Канал.
До теми Росія готує провокацію на Луганщині: Цаплієнко показав машини з маркуванням ОБСЄ
Якщо ви побачите на Донбасі машини з маркуванням ОБСЄ, знайте, що вони не використовуються для цілей ОБСЄ,
– підкреслили в ОБСЄ.
Тим часом у соцмережах вже з'явилося відео, як російські бойовики перевозять крадені автомобілі.
Окупанти вкрали автомобіль ОБСЄ: дивіться відео
Що відомо про нові можливі провокації російських загарбників
- Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що 15 січня по своїх каналах він отримав фото, на якому видно автомобілі з маркуванням ОБСЄ. Його зробили того ж дня перед КПП біля окупованого селища Ізварине.
- На кадрах трейлери-автовози, які заїжджають з Росії. На трейлерах – білі позашляховики Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ.
- Журналіст наголосив, що саме на таких автомобілях до 24 лютого 2022 року пересувались по Донбасу спостерігачі СММ ОБСЄ. Машини ОБСЄ легально жодним чином не могли опинитися в розпорядженні росіян.
- Цаплієнко припустив, що ці автомобілі необхідні окупантам для провокації. Наприклад, їх можуть підірвати, не виключено, що із жертвами, а потім звинуватити Україну в злочині проти ОБСЄ.