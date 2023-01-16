В міжнародній організації наголосили, що ОБСЄ немає на Донбасі. Про це інформує 24 Канал.

До теми Росія готує провокацію на Луганщині: Цаплієнко показав машини з маркуванням ОБСЄ

Якщо ви побачите на Донбасі машини з маркуванням ОБСЄ, знайте, що вони не використовуються для цілей ОБСЄ,

– підкреслили в ОБСЄ.

Тим часом у соцмережах вже з'явилося відео, як російські бойовики перевозять крадені автомобілі.

Окупанти вкрали автомобіль ОБСЄ: дивіться відео

Що відомо про нові можливі провокації російських загарбників