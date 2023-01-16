В международной организации подчеркнули, что ОБСЕ нет на Донбассе. Об этом информирует 24 Канал.
К теме Россия готовит провокацию в Луганской области: Цаплиенко показал машины с маркировкой ОБСЕ
Если вы увидите на Донбассе машины с маркировкой ОБСЕ, знайте, что они не используются для целей ОБСЕ,
– подчеркнули в ОБСЕ.
Тем временем в соцсетях уже появилось видео, как российские боевики перевозят угнанные автомобили.
Оккупанты украли автомобиль ОБСЕ: смотрите видео
Что известно о новых возможных провокациях российских захватчиков
- Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что 15 января по своим каналам он получил фото, на котором видны автомобили с маркировкой ОБСЕ. Его сделали в тот же день перед КПП у оккупированного поселка Изварино.
- На кадрах заезжающие из России трейлеры-автовозы. На трейлерах – белые внедорожники Toyota Land Cruiser с маркировкой ОБСЕ.
- Журналист подчеркнул, что именно на таких автомобилях до 24 февраля 2022 года передвигались по Донбассу наблюдатели СММ ОБСЕ. Машины ОБСЕ легально никак не могли оказаться в распоряжении россиян.
- Цаплиенко предположил, что эти автомобили необходимы оккупантам для провокации. К примеру, их могут взорвать, не исключено, что с жертвами, а затем обвинить Украину в преступлении против ОБСЕ.