Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник Павел Лисянский. По его словам, 16 – 17-летних ребят также вызывают в медицинскую комиссию, и им нельзя выезжать с временно оккупированной территории.

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С помощью запугиваний увеличивают количество мобилизованных

Правозащитник назвал еще одно "новшество" россиян. Раньше человека, уклонявшегося от мобилизации, находили, отводили в военкомат и затем отправляли на военные сборы.

Но сейчас, когда на оккупированных территориях начало действовать российское законодательство, ему сразу инкриминируют нарушение определенной статьи (если получил повестку и не явился в военкомат), наказание за которую 10 лет тьрьмы,

– заметил он.

Лисянский подчеркнул, что используя именно этот инструмент устрашения, оккупанты пытаются увеличить количество мужчин, которые сначала проходят медицинскую комиссию, после нее – комплектацию, а затем их отправляют на фронт.

Украинцев вытесняют из оккупированного Донбасса

"Сегодня количество мобилизованных значительно меньше, чем было год назад. 23 февраля 2022 года за день оккупанты могли собрать примерно 900 - 1100 мобилизованных только из одного Донецка. Сегодня же, если они собирают 5 -7 человек, это для них хорошо", – рассказал. он.

По его словам, сейчас на оккупированных территориях Донбасса мужчин почти не осталось – продолжается отток людей. Безумные средства зарабатывают нелегальные перевозчики вместе с оккупационными администрациями.

Задача Кремля – вытеснить украинцев с временно оккупированной территории, чтобы не сохранилась историческая память. Многие помнят, что было, когда Донбас был украинским, и видят, что сейчас происходит, когда пришла Россия,

– подчеркнул он.

Он отметил, что это касается как территорий, оккупированных в 2014 году, так и с начала полномасштабного вторжения России.

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Россияне хотят привезти на оккупированные территории до 40 тысяч полицейских

"Местное население видит действия оккупантов и у них формируется негативное мнение о россиянах. Что они с этим могут сделать? Они просто выталкивают людей за границу оккупированных территорий", – отметил Лысянский.

По его словам, вместо украинцев территории заселяют россиянами. Оккупанты пытаются сейчас открыть более 100 отделений российской полиции на временно оккупированных территориях. Под это они привлекают 35 – 40 тысяч российских полицейских, которых отправляют туда в командировку.

"Власть им говорит, если поедете с семьями, мы вам дадим "подъемные" деньги. Это стратегия для того, чтобы заселить эти территории своими, а наших они просто выбрасывают", – подчеркнул правозащитник.

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