Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о последствиях удара. Также чиновник сказал, в каком состоянии люди.
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Что известно об атаке по Краматорску
Краматорск. Донетчина. Враг нанес 3 ракетных удара по городу,
– написал заместитель Андрея Ермака.
Он также показал фотографии поврежденных зданий Краматорска. По его словам:
- россияне повредили объекты инфраструктуры. В частности, детский садик, школу и частный профилакторий;
- в помещениях разбиты окна и повреждена крыша;
- нет жертв и пострадавших.
Последствия попадания ракет по Краматорску / Фото с телеграмму Кирилла Тимошенко
Какая ситуация в Донецкой области
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что, кроме Краматорска, россияне атаковали:
- на Волновахском направлении – Угледар и Богоявление Угледарской общины, Веселое Комарское общество;
- на Донецком направлении – Кураховское общество. В Курахово повредили дом, атаковали также Горняк и Авдеевку;
- на Горловском направлении – в Бахмуте погиб человек, еще один – ранен в Ивановском Бахмутском обществе. Ночью враг во Временном Яру повредил 4 дома и детсад. В Соледарской общине под огнем оказались Раздолевка, Федоровка, Васюкивка, Парасковеевка и окрестности Соледара;
- на Лисичанском направлении – 2 человека погибли в Дробышевом, повреждены 4 дома в Закотном, обстреляны Лиман, Торское и Заречное.
За 19 января россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Дробышево, 1 в Бахмуте и 1 в Максимилианке,
– заявил Павел Кириленко.
По его словам, еще 3 человека в Донецкой области – ранены. В настоящее время неизвестно точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Потери гражданских на Донбассе с 24 февраля 2022 года