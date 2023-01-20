Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о последствиях удара. Также чиновник сказал, в каком состоянии люди.

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Что известно об атаке по Краматорску

Краматорск. Донетчина. Враг нанес 3 ракетных удара по городу,

– написал заместитель Андрея Ермака.

Он также показал фотографии поврежденных зданий Краматорска. По его словам:

россияне повредили объекты инфраструктуры. В частности, детский садик, школу и частный профилакторий;

в помещениях разбиты окна и повреждена крыша;

нет жертв и пострадавших.

Последствия попадания ракет по Краматорску / Фото с телеграмму Кирилла Тимошенко

Какая ситуация в Донецкой области

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что, кроме Краматорска, россияне атаковали:

на Волновахском направлении – Угледар и Богоявление Угледарской общины, Веселое Комарское общество;

– Угледар и Богоявление Угледарской общины, Веселое Комарское общество; на Донецком направлении – Кураховское общество. В Курахово повредили дом, атаковали также Горняк и Авдеевку;

направлении – Кураховское общество. В Курахово повредили дом, атаковали также Горняк и Авдеевку; на Горловском направлении – в Бахмуте погиб человек, еще один – ранен в Ивановском Бахмутском обществе. Ночью враг во Временном Яру повредил 4 дома и детсад. В Соледарской общине под огнем оказались Раздолевка, Федоровка, Васюкивка, Парасковеевка и окрестности Соледара;

направлении – в Бахмуте погиб человек, еще один – ранен в Ивановском Бахмутском обществе. Ночью враг во Временном Яру повредил 4 дома и детсад. В Соледарской общине под огнем оказались Раздолевка, Федоровка, Васюкивка, Парасковеевка и окрестности Соледара; на Лисичанском направлении – 2 человека погибли в Дробышевом, повреждены 4 дома в Закотном, обстреляны Лиман, Торское и Заречное.

За 19 января россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Дробышево, 1 в Бахмуте и 1 в Максимилианке,

– заявил Павел Кириленко.

По его словам, еще 3 человека в Донецкой области – ранены. В настоящее время неизвестно точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.



Потери гражданских на Донбассе с 24 февраля 2022 года