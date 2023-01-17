По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, именно для определения мужчин, скрывающихся от участия в войне на стороне оккупантов, в так называемых "ДНР" и "ЛНР" повысили выплаты по безработице. Эти мероприятия представители местной оккупационной власти сейчас активно пиарят по всем доступным каналам – чтобы местные жители повелись на очередную хитрость.

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Фактически захватчики пытаются сделать так, чтобы из-за бедности они сами приходили к ним и указывали реальные данные о своем местонахождении.

Пришел за выплатами – попал на фронт

Все действия российских оккупантов с момента захвата части Донбасса были направлены исключительно на разграбление региона и ухудшение жизни местных жителей.

Как бы пропагандисты не убеждали жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" в том, что после 2014 года наступило улучшение, люди испытывали только одно сплошное ухудшение во всем. Начиная от цен в магазинах и заканчивая медленным спуском на социальное дно вследствие снижения зарплат и банкротства предприятий.

Когда Россия полномасштабно напала на Украину, многим "гражданам Донбасса" казалось, что хуже жить они никак не смогут. Впрочем, как оказалось, для оккупантов не существует никаких пределов.

К тотальной и совершенно невыборочной мобилизации, уничтожению коммунальных сетей, еще более стремительному повышению цен на все добавились еще и сокрушительные обстрелы городов, которых не было за все время оккупации. Российские военные ради получения политических баллов и создания нужной картинки для пропагандистов начали обрушивать на людей "пакеты" снарядов из БМ-21 и десятки мин.

Поскольку потребность кремлевского войска в "пушечном мясе" постоянно была огромной, начавшаяся с конца февраля волна мобилизации не заканчивалась вплоть до объявления Путиным об аннексии частей Донецкой и Луганской областей. Только в конце 2023 года мужчины, не желавшие погибнуть где-то на Херсонщине, смогли выходить из своих квартир без страха быть мобилизованным.

Впрочем, набор в армию как таковой не прекращался – просто оккупанты почти отказались от рейдов, прекратили имитировать пожары для задержаний мужчин во время эвакуации, а также охотиться за "одноразовыми" другим способом.

Где-то в декабре на оккупированной части Донбасса началось относительное мобилизационное затишье, которое захватническое командование и представители "военнокоматов" использовали для подготовки к следующей, более жесткой волны принудительного набора смертников. Террористы массово уточняли данные всех, кого вообще можно заставить воевать, ставили на учет 16-летних подростков и готовились к призыву женщин. А в захваченных кабинетах Донецкой ОГА разрабатывали хитрые ходы для повышения эффективности мобилизационных мероприятий.

И вот в начале 2023 года в оккупационной "администрации" громко объявили об очередном "улучшении" в рамках "заботы о Донбассе". Мол, в "ДНР" теперь будут выплачивать немалые средства безработным – от 1500 до почти 13 тысяч рублей. Более того, те, кто уже получает выплаты, могут подать заявку об их перечислении, нужно только прийти в местные центры занятости.

Понятно, что расчет оккупантов очень прост, потому что "официально" быть безработными могут только люди мобилизационного возраста. Поскольку они не имеют средств к существованию, рано или поздно им придется становиться на учет и обращаться за помощью. А для получения выплат им придется указывать свое реальное место жительства, потому что условием для перечисления средств является обязательная проверка указанных в анкете данных. И понятно, что проверять будут не женщины из центра занятости, а суровые дяди-"военкомы". Так что уже в ближайшее время фраза "пришел за выплатами – попал на фронт" станет для жителей Донбасса вполне реальной.

Разборка завалов – заманивание на войну

Другим методом отлова мобиков на Донбассе является работа на так называемых "поврежденных объектах", которую оккупанты всегда достаточно щедро оплачивали. Так что каждый, кто из-за нужды денег соглашался разбирать завалы в уничтоженных россиянами городах, попадал "на карандаш" с последующей передачей всех своих данных "военным". Поэтому этим мужчинам уже в ближайшее время стоит по меньшей мере позаботиться о том, чтобы их не смогли найти.

Обратите внимание Люди на оккупированных территориях уже понимают, что по Донецку бьет именно Россия

Тем более, совершенно не зря оккупанты громко кричат об увеличении зарплат для всех, кто задействован на таких работах. Фактически россияне пытаются как можно качественнее расширить свою "клиентскую" базу перед проведением массовой и, вероятно, тотальной мобилизации на оккупированном Донбассе.