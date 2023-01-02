В сообщении говорится, что у жителей Донецка есть все больше доказательств того, кто на самом деле атакует и терроризирует их город.

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"Сегодня ночью (24 декабря – 24 канал) снова прилетело из "Града" с тыла. Даже за фото легко идентифицируются локация и направления обстрела и прилета снаряда. Походу "братушки" уже ничего не боятся и открыто уничтожают Донецк хуже укропов", – написали в сообществе.



Сообщение, которое распространяется в соцсетях / Скриншот со страницы

Обстрел Донецка

Россияне в ночь с 23 на 24 декабря обстреливали временно оккупированный Донецк. Информацию об атаках и последствиях невозможно проверить, но местные ресурсы заявляли, что повреждены несколько зданий, автомобили и дорожное полотно на улицах Таманского и Университетской.

В сети также сообщили о пострадавших. В частности, ранения получили 6-летняя девочка и 39-летняя женщина.

Кроме того, в Донецке исчез свет. Причиной могут быть удары по подстанциям и обстрел Кураховской ТЭС.

Примите во внимание! Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что только за 23 декабря россияне убили двух человек в Курахово. Число жертв в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.