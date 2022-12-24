Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал. Несколько зданий получили повреждения.

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В Донецке прогремели взрывы

Вечером 23 декабря Киевский район Донецка попал под обстрелы. В частности, повреждения получили дома, автомобили и дорожное полотно на улицах Таманского и Университетской.

Смотрите фото последствий прилетов в Донецке / Фото местных телеграмм-каналов

Позже в сети сообщили, что в результате обстрелов на улице Университетской, 100а были пострадавшие:

6-летняя девочка,

39-летняя женщина.

Обратите внимание! Захватчики постоянно обвиняют в обстрелах временно оккупированных или российских городов ВСУ. Однако это лишь манипуляции врага, ведь оккупанты не раз проводили "операции под фальшивым флагом", чтобы дискредитировать украинцев и мотивировать жителей квазиреспублик на Донбассе к отправке на фронт.

В Донецке раздавались взрывы: видео

На многих улицах пропал свет

Местные телеграмм-каналы также обнародовали видео, на котором видно, что в части Донецка исчез свет. Автор ролика говорит, что это его типичная дорога домой.

Здесь дом, там дом… Света нет нигде,

– отметил мужчина.

По сообщению местных, после прилетов по подстанциям без света остались две трети Донецка. Кроме того, ранее появлялась информация о попадании в Кураховскую ТЭС.

В части Донецка пропал свет: видео