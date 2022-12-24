Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Кілька будівель зазнали пошкоджень.

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У Донецьку прогриміли вибухи

Ввечері 23 грудня Київський район Донецька потрапив під обстріл. Зокрема, пошкоджень зазнали будинки, автомобілі та дорожнє полотно на вулицях Таманського та Університетській.

Дивіться фото наслідків прильотів у Донецьку / Фото місцевих телеграм-каналів

Пізніше у мережі повідомили, що внаслідок обстрілу на вулиці Університетській, 100а були постраждалі:

  • 6-річна дівчинка,
  • 39-річна жінка.

У Донецьку лунали вибухи: відео

На багатьох вулицях зникло світло

Місцеві телеграм-канали також оприлюднили відео, на якому видно, що в частині Донецька зникло світло. Автор ролика каже, що це його типова дорога додому.

Тут будинок, там будинок… Світла немає ніде,
– зазначив чоловік.

За повідомленням місцевих, після прильотів по підстанціях без світла залишилися дві третини Донецька. Окрім того, раніше з'являлася інформація про влучання у Курахівську ТЕС.

У частині Донецька зникло світло: відео