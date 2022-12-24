Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Кілька будівель зазнали пошкоджень.

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У Донецьку прогриміли вибухи

Ввечері 23 грудня Київський район Донецька потрапив під обстріл. Зокрема, пошкоджень зазнали будинки, автомобілі та дорожнє полотно на вулицях Таманського та Університетській.

Дивіться фото наслідків прильотів у Донецьку / Фото місцевих телеграм-каналів

Пізніше у мережі повідомили, що внаслідок обстрілу на вулиці Університетській, 100а були постраждалі:

6-річна дівчинка,

39-річна жінка.

Зверніть увагу! Загарбники постійно звинувачують в обстрілах тимчасово окупованих або російських міст ЗСУ. Однак це лише маніпуляції ворога, адже окупанти не раз проводили "операції під фальшивим прапором", аби дискредитувати українців та мотивувати жителів квазіреспублік на Донбасі до вирушення на фронт.

У Донецьку лунали вибухи: відео

На багатьох вулицях зникло світло

Місцеві телеграм-канали також оприлюднили відео, на якому видно, що в частині Донецька зникло світло. Автор ролика каже, що це його типова дорога додому.

Тут будинок, там будинок… Світла немає ніде,

– зазначив чоловік.

За повідомленням місцевих, після прильотів по підстанціях без світла залишилися дві третини Донецька. Окрім того, раніше з'являлася інформація про влучання у Курахівську ТЕС.

У частині Донецька зникло світло: відео