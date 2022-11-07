Об этом сообщают в местных телеграм-каналах и пророссийских СМИ. В результате попадания мощное пламя вспыхнуло в железнодорожном админздании.

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Огонь никто не погасил: в гидрантах нет воды

Ночью в Ворошиловском районе временно оккупированного Донецка захватчиков посетил хлопок. Сразу после мощных взрывов загорелось местное админздание железной дороги.

Прилет в админздание Донецка: смотрите видео

Мощный пожар до сих пор не потушили. Местные сообщают, что в гидрантах нет воды, поэтому пожарные не могут справиться с пламенем.

На такие новости отреагировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он распространил видео с масштабным пламенем и риторически спросил главаря боевиков Пушилина, где делась вода.

Админздание до сих пор горит в оккупированном Донецке: смотрите видео

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6 ноября в Белгороде в очередной раз раздались мощные взрывы. Сообщают, что, вероятно, там снова загорелась нефтебаза.

Оккупантов предупреждали, чтобы они не курили в неположенных для этого местах, однако, похоже, они не слушают. Масштабные взрывы прогремели 3 ноября на заводе "Рефма" в Милитополе.

В СтратКоме ВСУ подтвердили, что в результате прилета ранено около 50 захватчиков и уничтожено до 10 единиц военной техники врага. Кроме того, еще 80 единиц военной техники разного типа повреждены.

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