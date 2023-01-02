У дописі мовиться, що мешканці Донецька мають все більше доказів того, хто насправді атакує та тероризує їхнє місто.

До теми Саміт Україна – ЄС, нічна атака дронами-камікадзе: хронологія 313 дня війни

"Сьогодні вночі (24 грудня – 24 канал) знову прилетіло з "Града" з тилу. Навіть за фото легко ідентифікуються локація та напрямки обстрілу та прильоту снаряда. Схоже, що "братушки" вже нічого не бояться і відкрито знищують Донецьк гірше за укропів", – написали у спільноті.



Допис, який поширюють у соцмережах / Скриншот зі сторінки

Обстріл Донецька

Росіяни у ніч з 23 на 24 грудня обстрілювали тимчасово окупований Донецьк. Інформацію про атаки та їхні наслідки неможливо перевірити, але місцеві ресурси заявляли, що пошкоджено кілька будівель, автомобілі та дорожнє полотно на вулицях Таманського та Університетській.

У мережі також повідомили про постраждалих. Зокрема, поранення отримали 6-річна дівчинка та 39-річна жінка.

Крім цього, у Донецьку зникло світло. Причиною може бути удари по підстанціях та обстріл Курахівської ТЕС.

Зауважте! Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що лише за 23 грудня росіяни вбили двох людей у Кураховому. Кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.