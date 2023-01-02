У дописі мовиться, що мешканці Донецька мають все більше доказів того, хто насправді атакує та тероризує їхнє місто.
До теми Саміт Україна – ЄС, нічна атака дронами-камікадзе: хронологія 313 дня війни
"Сьогодні вночі (24 грудня – 24 канал) знову прилетіло з "Града" з тилу. Навіть за фото легко ідентифікуються локація та напрямки обстрілу та прильоту снаряда. Схоже, що "братушки" вже нічого не бояться і відкрито знищують Донецьк гірше за укропів", – написали у спільноті.
Допис, який поширюють у соцмережах / Скриншот зі сторінки
Обстріл Донецька
Росіяни у ніч з 23 на 24 грудня обстрілювали тимчасово окупований Донецьк. Інформацію про атаки та їхні наслідки неможливо перевірити, але місцеві ресурси заявляли, що пошкоджено кілька будівель, автомобілі та дорожнє полотно на вулицях Таманського та Університетській.
У мережі також повідомили про постраждалих. Зокрема, поранення отримали 6-річна дівчинка та 39-річна жінка.
Крім цього, у Донецьку зникло світло. Причиною може бути удари по підстанціях та обстріл Курахівської ТЕС.