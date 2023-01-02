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03:14 У Росії вночі 2 січня сталася "бавовна". Потужні вибухи прогриміли у Воронежі зі сторони військового аеродрому "Балтимор", де розміщена бойова авіація загарбників. Росіяни використовують цей аеродром для завдання масованих ударів по території України.

01:13 Під час тривоги у Києві, Дніпрі та Полтаві неодноразово відпрацювала ППО. Хіба на Київщині ЗСУ збили понад 20 повітряних цілей.

00:36 Близько 23:30 1 січня у багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Ворог знову атакував Україну. Іона тривала майже до 4 ранку. Президент України Володимир Зеленський розповів, що наші бійці збили 45 "Шахідів".

00:03 З 10 жовтня 2022 року Росія завдала 11 масованих ракетних ударів по території України. Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія може завдати ще 2 – 3 масовані ракетні удари. Річ у тім, що високоточна зброя у країни-агресорки закінчується.

00:02 Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва напередодні своєї інавгурації зустрівся з представницями Росії та України. Це сталося 31 грудня. Він закликав припинити війну, яку розв'язала країна-терористка.