Про те, що відбувається на передовій та в тилу, читайте далі на 24 каналі.

Зауважте Масована атака по Україні, звернення Зеленського на Новий рік: хронологія 311 дня війни

10:14 У метро в Києві частково змінили рух потягів – на "червоній" лінії метро вони курсують від "Академмістечка" до "Арсенальної".

Причина в тому, що на колії знайшли уламки ракет. Там працюють вибухотехніки. У КМВА людям повідомлять, коли "червона" лінія курсуватиме за звичним маршрутом.

9:44 Наші військові за минулу добу ліквідували 760 окупантів. Загалом ворог втратив вже 106 тисяч 720 загарбників.



Втрати ворога у техніці та живій силі / Інфографіка Генштабу ЗСУ

9:05 Повітряні сили ЗСУ в новорічну ніч знищили 45 ворожих дронів-камікадзе на території України. З них 13 безпілотників збили у 2022 році, ще 32 – у 2023. Протягом ночі в Київській області наші сили оборони знешкодили 32 повітряні цілі.

8:45 У Генштабі ЗСУ розповіли, що у росіян 350 поранених на Луганщині та 160 – на Запоріжжі. Окрім того, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках:

обстановка стабільна;

ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

8:04 Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що росіяни у новорічну ніч обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольську та Червоногригорівську громади. Внаслідок атаки російських загарбників:

у Нікополі поранена 48-річна жінка;

виникла пожежа у дев'ятиповерховому будинку;

ще пошкоджені сім п'ятиповерхових житлових будинків, а також 4 приватні будинки, лікарня, 2 аптеки, магазини, ЛЕП та інші об'єкти.

2:41 Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що у 2023 році на українців чекають радість та перемога. Хороших новин варто очікувати у другій половині нового року.

Керівник ГУР відзначив, що чинників, які вплинуть на перемогу – дуже багато. Та у прогнозах він опирається на вже запущені процеси, які у майбутньому дадуть свій результат. Також Буданов відзначив, що:

перемога для України – це вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року;

на цьому всі процеси не завершаться.

Проте генерал-майор не уточнив, про які процеси мовиться. Тільки зазначив – вони триватимуть довго.

1:33 Під час всеукраїнської тривоги росіяни атакували низку областей. Зокрема:

на Київщині працювала ППО. У Києві вибухи лунали в Голосіївському та Шевченківському районах, там також працювала протиповітряна оборона;

працювала ППО. У вибухи лунали в Голосіївському та Шевченківському районах, там також працювала протиповітряна оборона; за даними Віталія Кличка, уламок знищеної ракети влучив в автомобіль у Шевченківському районі;

росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні. Без світла у новорічну ніч залишився центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села;

Без світла у новорічну ніч залишився центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села; також вибухи пролунали на Житомирщині.

00:08 У російському Шебекіно Бєлгородської області Росії пролунала "бавовна". Російські надзвичайники написали громадянам повідомлення, що місто під обстрілом та закликали їх спуститись в укриття.

00:32 Російські окупанти цинічно атакували багатоповерхівку у Нікополі на Дніпропетровщині. Там спалахнула пожежа.

У новорічну ніч росіяни били по цивільних людях: дивіться відео