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Заметьте Массированная атака по Украине, обращение Зеленского на Новый год: хронология 311 дня войны

10:14 В метро в Киеве частично изменили движение поездов – на "красной" линии метро они курсируют от "Академгородка" к "Арсенальной".

Причина в том, что на путях нашли обломки ракет. Там работают взрывотехники. В КМВА людям сообщат, когда "красная" линия будет курсировать по привычному маршруту.

9:44 Наши военные за минувшие сутки ликвидировали 760 оккупантов. В общей сложности враг потерял уже 106 тысяч 720 захватчиков.



Потери врага в технике и живой силе / Инфографика Генштаба ВСУ

9:05 Воздушные силы ВСУ в новогоднюю ночь уничтожили 45 вражеских дронов-камикадзе на территории Украины. Из них 13 беспилотников сбили в 2022 году, еще 32 – в 2023. На протяжении ночи в Киевской области наши силы обороны обезвредили 32 воздушных цели.

8:45 В Генштабе ВСУ рассказали, что у россиян 350 раненых в Луганской области и 160 – в Запорожье. Кроме того, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях:

обстановка стабильная;

враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

8:04 Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что россияне в новогоднюю ночь обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольскую и Красногригорьевскую общины. В результате атаки российских захватчиков:

в Никополе ранена 48-летняя женщина;

возник пожар в девятиэтажном доме;

еще повреждены семь пятиэтажных жилых домов, а также 4 частных дома, больница, 2 аптеки, магазины, ЛЭП и другие объекты.

2:41 Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в 2023 году украинцев ждут радость и победа. Хороших новостей следует ожидать во второй половине нового года.

Руководитель ГУР отметил, что факторов, которые повлияют на победу, очень много. Но в прогнозах он опирается на уже запущенные процессы, которые в будущем дадут результат. Также Буданов отметил, что:

победа для Украины – это выход на международно признанные границы 1991 года;

на этом все процессы не завершатся.

Однако генерал-майор не уточнил, о каких процессах говорится. Только отметил – они будут продолжаться долго.

1:33 Во время всеукраинской тревоги россияне атаковали ряд областей. В частности:

в Киевской области работала ПВО. В Киеве взрывы раздавались в Голосеевском и Шевченковском районах, там также работала противовоздушная оборона;

работала ПВО. В взрывы раздавались в Голосеевском и Шевченковском районах, там также работала противовоздушная оборона; по данным Виталия Кличко, обломок уничтоженной ракеты попал в автомобиль в Шевченковском районе;

россияне попали в объект критической инфраструктуры в Херсоне. Без света в новогоднюю ночь остался центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села;

Без света в новогоднюю ночь остался центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села; также взрывы прогремели на Житомирщине.

00:08 В российском Шебекино Белгородской области России прозвучал "хлопок". Российские чрезвычайники написали гражданам сообщения, что город под обстрелом и призывали их спуститься в укрытие.

00:32 Российские оккупанты цинично атаковали многоэтажку в Никополе на Днепропетровщине. Там вспыхнул пожар.

В новогоднюю ночь россияне били по гражданским людям: смотрите видео