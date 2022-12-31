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Зауважте Ядерна зброя в Білорусі, атака Київщини дронами: хронологія 310 дня війни

4:42 18 нових HIMARS, які США мають передати Україні, будуть з інтегрованою системою IFADTS. Вона потрібна, щоб було більше "бавовни" та більше вражених цілей за короткий проміжок часу.

Система IFADTS має покращити комунікацію між розвідувальними безпілотниками та установками HIMARS.

03:37 Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов заявив, що Іран сумнівається у передачі Росії ракет, проте хоче отримати від Кремля виключно матеріальні переваги.

Іран досі не вирішив передавати Росії балістичні ракети чи ні, але точно вирішив з нею торгуватися. Торгуватися за сам факт початку переговорів, торгуватися в процесі переговорів, тягнучи час, очікуючи слабшої позиції Росії та відповідно кращої пропозиції собі,

– пропускає Данилов.

За його даними, Москва просить в Тегерану балістичні ракети радіусом 300 та 700 кілометрів. Проте їх не поспішають передавати.

03:01 Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт закликав російських євреїв виїхати з Росії. Інакше їх знову зроблять "цапами-відбувайлами".

Варто зауважити, що рабин залишив свою посаду після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

00:38 Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до росіян. Він пояснив військовозобов'язаним громадянам країни-окупанта, що у них залишився тиждень відносного "вибору".

Адже на початку січня російська влада планує закрити кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації.