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Що було раніше Масована атака Росії, падіння ракети в Білорусі: хронологія 309 дня війни

05:18 На території окупованого Криму й інших окупованих територій України можлива тотальна мобілізація в ворожу армію. Росія буде намагатись розширити кількість своїх військ за допомогою татар та етнічних українців.

02:43 Київщина знову опинилася під атакою ворожих дронів. Українська протиповітряна оборони успішно працювала над небом у столиці та області.

01:53 У США затвердили бюджет на 2023 фінансовий рік. Зокрема, інвестиції підуть на медицину, безпеку та допомогу Україні у боротьбі з російською агресією. Загалом бюджет становить 1,7 трильйона доларів. З нього 44,9 мільярда доларів спрямують на військову, гуманітарну та економічну допомогу для України.

01:42 Росіяни 29 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні. Після цього невідомі запустили салюти у Дарницькому районі столиці. Вибухи лунали серед житлових будинків.

00:13 Президент України Володимир Зеленський підписав закон про національні меншини. Таким чином наша держава схвалила усі закони, які необхідні для вступу в ЄС.