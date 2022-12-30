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Что было раньше Массированная атака России, падение ракеты в Беларуси: хронология 309 дня войны

05:18 На территории оккупированного Крыма и других оккупированных территорий Украины возможна тотальная мобилизация во вражескую армию. Россия будет пытаться расширить количество своих войск с помощью татар и этнических украинцев.

02:43 Киевщина снова оказалась под атакой вражеских дронов. Украинская противовоздушная оборона успешно работала над небом в столице и области.

01:53 В США утвердили бюджет на 2023 год финансовый год. В частности, инвестиции пойдут в медицину, безопасность и помощь Украине в борьбе с российской агрессией. В целом бюджет составляет 1,7 триллиона долларов. С него 44,9 миллиарда долларов будут направлены на военную, гуманитарную и экономическую помощь для Украины.

01:42 Россияне 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине. После этого неизвестные запустили салюты в Дарницком районе столицы. Взрывы раздавались среди жилых домов.

00:13 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах. Таким образом, наше государство одобрило все законы, которые необходимы для вступления в ЕС.