Найголовніші новини про те, що відбувається на передовій та в країні, а також на дипломатичній арені – розповідає 24 канал.

Читайте також Виступ Зеленського у Парламенті, нахабна заява Кремля про перемовини: хронологія 308 дня війни

06:21 Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі 2 надводних ракетоносії. Про це повідомили в ОК "Південь". Українців закликали залишатися в укриттях.

06:04 Масштабна повітряна тривога охопила більшість території України зранку 29 грудня. Повідомили про підняття у небо стратегічної авіації у режимі радіомовчання та можливість запуску крилатих ракет ворогом.

02:28 В Одесі 28 грудня знесли пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. Зауважимо, що його демонтували слідом за Катериною II.

00:17 СБУ знову затримала колаборантів на Харківщині. Цього разу ними виявилися двоє експрацівників Укрзалізниці, які допомагали окупантам перекидати в Україну військові ешелони.