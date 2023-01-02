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03:14 В России ночью 2 января произошли "хлопки". Мощные взрывы прогремели в Воронеже со стороны военного аэродрома "Балтимор", где находится боевая авиация захватчиков. Россияне используют этот аэродром для нанесения массированных ударов по территории Украины.

01:13 Во время тревоги в Киеве, Днепре и Полтаве неоднократно отработали ПВО. Разве в Киевской области ВСУ сбили более 20 воздушных целей.

00:36 Около 23:30 1 января во многих областях была объявлена воздушная тревога. Враг снова атаковал Украину. Она продолжалась почти до 4 утра. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что наши бойцы сбили 45 "Шахидов".

00:03 С 10 октября 2022 г. Россия нанесла 11 массированных ракетных ударов по территории Украины. Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия может нанести еще 2 – 3 массированных ракетных удара. Дело в том, что высокоточное оружие у страны-агрессоры заканчивается.

00:02 Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в преддверии своей инаугурации встретился с представительницами России и Украины. Это произошло 31 декабря. Он призвал прекратить войну, развязанную страной-террористкой.