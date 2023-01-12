По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, 9 января российское военное руководство отдало своим подчиненным, отвечающим за мобилизацию на Донбассе, приказ об отмене всех бронирований. Поэтому на все предприятия так называемых "ДНР" и "ЛНР" поступило указание отправить работников в военкоматы.

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Фактически оккупанты требуют, чтобы будущее "пушечное мясо" самостоятельно пришло к ним, однако так называемые "военкомы" готовятся к проведению рейдов по всей временно захваченной Россией территории Донбасса и Луганщины.

Брони упразднены, будут воевать все

Как и в самой России, в так называемых "республиках" никто из "чиновников" об очередной волне мобилизации ничего не говорил. Однако тот факт, что захватчики будут проводить еще более жесткий набор в свои войска, не стал неожиданным для большинства населения Донбасса.

Тем не менее, мужчины, которые в начале полномасштабного вторжения покупали себе бронь или действительно добивались признания себя непригодными к службе по состоянию здоровья, начали о чем-то догадываться. Ведь аннулирование отсрочки от призыва в так называемых "ДНР" и "ЛНР" равно обязательной мобилизации со всеми вытекающими.

Руководителям компаний, имеющих в подчинении забронированный от участия в войне персонал, нововведения объяснили тем, что ранее брони выдавались тогда, когда "республики" были "независимыми". Теперь, когда регионы стали "частью России", решение об отсрочке от мобилизации каждого человека "должны принимать согласно московитским законам".

Согласно документации, поступившей в Донецк из Москвы, оккупанты должны обеспечить прибытие всех мужчин, проживающих на территории недореспублики, в военкоматы безотносительно их статуса и состояния здоровья. Поэтому тех, кто имел бронь, обязали прийти к военкомам для ее сдачи.

Более того, приказ о прибытии в военкоматы касается не только лиц, работающих на том или ином предприятии по состоянию на 9 января, но и тех, кто эвакуировался на территорию России. Если же появление человека в военкомате Донецка невозможно из-за командировки или выезда за пределы Донбасса в Московию, руководители всех шахт, заводов и компаний должны передать информацию о его местонахождении для дальнейшей мобилизации на территории России.

То есть российские преступники объявили охоту за жителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" по всем подконтрольным Кремлю городам. Фактически это демонстрирует намерения захватчиков провести максимально тотальный принудительный набор на фронт на Донбассе – чтобы снизить напряжение на мобилизационные резервы в России, а также окончательно уничтожить захваченный регион как в экономическом, так и социальном смысле.

Каждый, кто вышел на улицу – будет объектом охоты

Согласно данным украинских спецслужб, такая подготовка оккупантов свидетельствует о том, что очередную волну мобилизации россияне начнут уже в ближайшее время. Для усиленного отлова мужчин призывного возраста в Донбасс уже заехало усиление росгвардейцев из Ростовской области. В Луганскую область оккупанты направили правоохранителей из Воронежской.

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Как только в Кремле отдадут своим псам режима команду "фас", в так называемых "ДНР" и "ЛНР" начнутся масштабные рейды по отлову всех мужчин. И, как показала практика, оккупанты не будут учитывать даже наличие у людей костылей и слишком молодой возраст задержанных – будут упаковывать как лиц с инвалидностью, так и 16 17-летних подростков, которые не будут иметь при себе документов.

Нет никаких сомнений, что каждый, кто попадется коллаборантам или оккупантам, будет на фронте.

Единственным вариантом для жителей оккупированных территорий, как не стать пушечным мясом в оккупационном войске, является максимальное укрывательство от военкомов, "полицейских" и всех других представителей "власти". Кроме того, для ухода от могилизации на оккупированном Донбассе крайне важно изменить номер телефона и место жительства, а также минимизировать общение с малознакомыми людьми.

Ведь фактически каждый, кто выйдет на улицу, станет для террористов или оккупантов объектом охоты с дальнейшим риском погибнуть на каком-либо из фронтов.