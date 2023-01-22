Бахмут – це українське місто. Воїни наголосили, що вони його захищають зараз і будуть захищати до кінця.

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Місто перебуває під контролем ЗСУ

Військовий підіймається на телевежу, з якої відкривається вид на зруйноване окупантами місто. Також на відео чути постійні звуки вибухів та стрілянину.

Над Бахмутом майорить прапор України: дивіться відео

Воїн 24 бригади каже, що Бахмут – це Україна і ніхто у нас це місто не забере.

Що відбувається в Бахмуті: коротко

Британська розвідка повідомила, що війна зайшла у глухий кут. Однак існує реальна можливість просування росіян навколо Бахмута.

Під час боїв під Соледаром і Бахмутом Силам оборони вдалося знешкодити майже 14 тисяч вагнерівців – 4 тисячі ліквідувати, 10 тисячам – завдати поранень.

Журналісти Al Jazeera, які перебували у Бахмуті Донецької області, зафіксували моменти влучення в будинок. Вони зазначили, що росіяни посилили обстріли міста.

Раніше, 17 січня, СБУ повідомила, що влаштувала пекло росіянам біля Бахмута, які ховалися у траншеях. Крім цього, прикордонники 16 січня знищили 12 росіян та поранили 17. Ворог намагався захопити один з передових опорних пунктів біля міста.

Президент привітав українців з Днем Соборності

Глава держави наголосив, якщо не припиняти боротьбу, то єдину і незалежну державу буде відновлено. Натомість, якщо не досягти справжньої єдності, то незалежність буде втрачено.

24 лютого стало новим Днем Соборності для українців. Зеленський зазначив, що у цей день об'єднались не лише два береги – об'єднався весь народ.

Бійці зі всієї України мужньо захищають кожен куточок рідної землі. Кожен свідомий громадянин, хоч де він народився, зараз захищає свій Донбас, свою Галичину, свою Слобожанщину та свій Крим. Глава держави запевнив, що ми разом захищаємо Україну і разом переможемо ворога.

"Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина", – резюмував президент.