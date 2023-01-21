20 січня російські вояки намагалися прорвати рубіж оборони, який утримує один з підрозділів Держприкордонслужби. Українські військові зіпсували плани ворога.
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Як прикордонники зупинили ворога
Прикордонники витримали удар та вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів зупинили просування штурмовиків.
Також, за допомогою артилерії та мінометів, оборонці кордону вели бій з піхотою противника. Ворог зазнав поразки та відійшов із втратами: 9 вбитих, та орієнтовно 17 поранених.
Наші захисники успішно відбили атаку ворога / Фото ДПСУ
Прикордонники ліквідували ворожу групу / Фото ДПСУ
Яка ситуація на Донеччині: головне
- За даними розвідки Британії, навколо Донецької області, у Бахмутському напрямку, російська армія та вагнерівці відновлюють свої сили в місті Соледар.
- Загалом, за інформацією британської розвідки, конфлікт зайшов у глухий кут. Однак існує реальна можливість просування росіян навколо Бахмута.
- Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що нині в місті ще тривають бойові дії.
- За його словами, індикатор того, що немає впевненості навіть у ворога, в Росії, проявляється в тому, що вони постійно оголошують, що буцімто взяли Соледар.
- Під час боїв під Соледаром і Бахмутом Силам оборони вдалося знешкодити майже 14 тисяч вагнерівців – 4 тисячі ліквідувати, 10 тисячам – завдати поранень.
- Росії не вдається захопити Бахмут уже кілька місяців. Військові експерти повідомили, що Путін дав вказівку окупантам захопити Бахмут до кінця березня.