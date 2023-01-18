Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, у місті все ще тривають жорсткі бойові дії.

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Яка насправді ситуація в Соледарі

Олександр Мусієнко, посилаючись на знайомих військовий, які перебувають в Соледарі розповів, що нині в місті ще тривають бойові дії.

"Індикатор того, що немає впевненості навіть у нашого ворога, в Росії, проявляється в тому, що вони постійно оголошують, що вони взяли Соледар. Якщо ви його взяли, то скажіть нам один раз і радійте, що друга армія світу витратила кілька місяців на те, щоби захопити один населений пункт в Донецькій області", – зазначив Мусієнко.

Олександр Мусієнко розповів про поточну ситуацію в Соледарі: дивіться відео

За словами дослідника, ситуація в Соледарі ще не визначена й вона не така, щоб можна було констатувати, що Росія все захопила.

Бойові дії тривають, вони мають на меті послабити сили російських військ, не дати їм "легкої прогулянки" на Донецькому напрямку, аби вони не могли йти далі й не могли вивільнити сили для їх перекидання на інші напрямки,

– сказав Мусієнко.

Як він зазначив, зараз виграється час для отримання підтримки від Заходу.

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