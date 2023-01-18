Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, в городе все еще продолжаются жесткие боевые действия.

Читайте также Россияне разбрасываются заявлениями о "взятии Соледара": в ВСУ описали реальную ситуацию

Какая на самом деле ситуация в Соледаре

Александр Мусиенко, ссылаясь на находящихся в Соледаре знакомых военных, рассказал, что сейчас в городе еще продолжаются боевые действия.

"Индикатор того, что нет уверенности даже у нашего врага, у России, проявляется в том, что они постоянно объявляют, что они взяли Соледар. Если вы его взяли, то скажите нам один раз и радуйтесь, что вторая армия мира потратила несколько месяцев на то, чтобы захватить один населенный пункт в Донецкой области", – отметил Мусиенко.

Александр Мусиенко рассказал о текущей ситуации в Соледаре: смотрите видео

По словам исследователя, ситуация в Соледаре еще не определена и она не такова, чтобы можно было констатировать, что Россия все захватила.

Боевые действия продолжаются, они имеют целью ослабить силы российских войск, не дать им "легкой прогулки" на Донецком направлении, чтобы они не могли идти дальше и не могли освободить силы для их отправки на другие направления.

– сказал Мусиенко.

Как он отметил, сейчас выигрывается время для получения поддержки от Запада.

Последние новости о Соледаре