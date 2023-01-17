О ситуации в городе рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он сообщил, что украинские военные находятся в Соледаре и дают отпор российской армии.

Узнайте больше Соледар – не российский, город не сдается врагу, – ВСУ назвали свои основные задачи

Силы обороны постоянно отрабатывают по оккупантам

Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там (в Соледаре – 24 Канал) и постоянно поражают огнем противника,

– сказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ 16 января также опровергал ложь оккупантов о якобы взятии Соледара. Он отмечал, что там наши подразделения сражаются, нанося постоянный ущерб врагу и оккупанты несут потери.

О том, что наши воины уничтожают оккупантов, сообщал и командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птахи Мадяра" с позывным "Мадяр". В частности, 16 января произошли три "хлопка" на складах захватчиков в Соледаре.

Украинские военные отрабатывают по россиянам из артиллерии. Также там активно работают аэроразведчики.

Что известно о ситуации в Соледаре