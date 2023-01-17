О ситуации в городе рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он сообщил, что украинские военные находятся в Соледаре и дают отпор российской армии.
Узнайте больше Соледар – не российский, город не сдается врагу, – ВСУ назвали свои основные задачи
Силы обороны постоянно отрабатывают по оккупантам
Ситуация такая же, как и вчера. Наши подразделения находятся там (в Соледаре – 24 Канал) и постоянно поражают огнем противника,
– сказал Череватый.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ 16 января также опровергал ложь оккупантов о якобы взятии Соледара. Он отмечал, что там наши подразделения сражаются, нанося постоянный ущерб врагу и оккупанты несут потери.
О том, что наши воины уничтожают оккупантов, сообщал и командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птахи Мадяра" с позывным "Мадяр". В частности, 16 января произошли три "хлопка" на складах захватчиков в Соледаре.
Украинские военные отрабатывают по россиянам из артиллерии. Также там активно работают аэроразведчики.
Что известно о ситуации в Соледаре
- В январе наиболее активные боевые действия ведутся на участке фронта Бахмут – Соледар, за который Россия уцепилась зубами. Оккупанты несут бешеные потери, но продолжают наступать.
- По данным Financial Times, во время боев на участке Соледар – Бахмут ЧВК "Вагнера" потеряла 4 тысячи наемников погибшими. Еще 10 тысяч вагнеровцев получили ранения.
- В течение суток 16 января Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районе Бахмута и Соледара. Россияне хотят захватить Соледар, чтобы потом оцепить украинские войска в Бахмуте.
- Россияне уже несколько раз заявляли, что оккупировали Соледар. Такое заявление делал и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, отвечающий за этот участок фронта.
- Однако в ВСУ и Минобороны неоднократно опровергали эту информацию, сообщая, что в Соледаре продолжаются бои.
- В разведке Британии заявили, что 15 января ВСУ удерживали свои позиции в Соледаре, несмотря на продолжение штурма ЧВК "Вагнера"