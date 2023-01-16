Восток Украины остается тем регионом, где враг все еще пытается продвигаться. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что, кроме Соледара, тяжелая ситуация на Авдеевском направлении. В то же время с его слов в эфире национального телемарафона понятно, что захватчикам не удается достичь поставленной Кремлем цели и они несут бешеные потери.

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Какой статус у Соледара

В течение длительного времени сетью распространяется информация о том, что вражеские военные полностью контролируют Соледар на Бахмутском направлении. Фактически Череватый опроверг это своим заявлением.

Статус у города не российский. Там наши подразделения дерутся, причиняют постоянный вред врагу. Оккупанты постоянно понесут потери,

– констатировал представитель.

В то же время он отметил, что ежесуточно ВСУ наносят удары по россиянам с помощью беспилотников и город не сдается врагу. По словам Череватого, все наши военные делают все, чтобы враг платил невероятную цену за каждый метр, который он пытается захватить.

Обратите внимание! В эфире 24 Канала Сергей Череватый рассказывал, что восточные регионы нашего государства остаются главным направлением удара агрессора. Однако украинские подразделения продолжают держать оборону в Соледаре и на его окрестностях.

Не стоит верить ИПСО россиян о "взятии Соледара"

Недавно британские разведчики констатировали, что Украина сохранила позиции в Соледаре и даже продвигается к Кременной. Конечно, на этом направлении продолжаются ожесточенные бои, однако воинам ВСУ удается отбивать атаки российских наемников из ЧВК "Вагнера".

Собственно, это отрицает заявления вражеской пропаганды, утверждающей, что российские военные захватили этот населенный пункт в Донецкой области.

Заметим, что такие вбросы являются частью информационно-психологических операций россиян и ни в коем случае нельзя подвергаться им.

Хуже всего в этой ситуации то, что иногда мировые СМИ подхватывают нарративы кремлевской пропаганды и распространяют фейковую информацию. А именно это было с CNN, которые написали, что город контролирует Россия.



Как не поддаваться ИПСО россиян / Картинка 24 Канала