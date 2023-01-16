Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным "Мадяром" показал, как Силы обороны работают в Соледаре. По его данным, только 16 января наши воины ударили по трем локальным складам и передвижным пунктам оккупантов в Соледаре.
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Силы обороны ударили по россиянам в Соледаре
Как отметил военный, по россиянам отрабатывают аэроразведчики "Птицы Мадяра" в альянсе с артиллеристами 45-й отдельной бригады. "Мадьяр" анонсировал и вечерний "хлопок" для оккупантов.
Кроме того, он предостерег захватчиков, что аэроразведчики все четко видят в Соледаре, поэтому оккупантам не спрятаться.
Как Силы обороны уничтожают оккупантов в Соледаре: видео
Какая ситуация в Соледаре
- Российские войска ведут наступательные действия на участке фронта Бахмут – Соледарь. Оккупанты хотят захватить Соледар, чтобы потом окружить украинские войска в Бахмуте.
- Россияне уже несколько раз заявляли, что оккупировали Соледар. Однако в ВСУ и Минобороны неоднократно опровергали эту информацию. В Соледаре продолжаются бои.
- В разведке Британии заявили, что 15 января ВСУ удерживали свои позиции в Соледаре, несмотря на продолжение штурма ЧВК "Вагнера". Кроме того, на участке Бахмут – Соледар вагнеровцы понесут серьезные потери.
- По данным Financial Times, во время боев на участке Соледар – Бахмут ЧВК "Вагнера" потеряла 4 тысячи наемников погибшими. Еще 10 тысяч вагнеровцев получили ранения.