Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным "Мадяром" показал, как Силы обороны работают в Соледаре. По его данным, только 16 января наши воины ударили по трем локальным складам и передвижным пунктам оккупантов в Соледаре.

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Силы обороны ударили по россиянам в Соледаре

Как отметил военный, по россиянам отрабатывают аэроразведчики "Птицы Мадяра" в альянсе с артиллеристами 45-й отдельной бригады. "Мадьяр" анонсировал и вечерний "хлопок" для оккупантов.

Кроме того, он предостерег захватчиков, что аэроразведчики все четко видят в Соледаре, поэтому оккупантам не спрятаться.

Как Силы обороны уничтожают оккупантов в Соледаре: видео

Какая ситуация в Соледаре