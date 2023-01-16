Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним "Мадяр" показав, як Сили оборони працюють у Соледарі. За його даними, тільки 16 січня наші воїни вдарили по трьох локальних складах та пересувних пунктах окупантів у Соледарі.

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Сили оборони вдарили по росіянах у Соледарі

Як наголосив військовий, по росіянах відпрацьовують аеророзвідники "Птахи Мадяра" в альянсі з артилеристами 45 окремої бригади. "Мадяр" анонсував і вечірню "бавовну" для окупантів.

Крім того, він застеріг загарбників, що аеророзвідники все чітко бачать у Соледарі, відтак окупантам не сховатися.

Як Сили оборони нищать окупантів у Соледарі: відео

Яка ситуація у Соледарі

  • Російські війська ведуть наступальні дії на ділянці фронту Бахмут – Соледар. Окупанти хочуть захопити Соледар, щоб потім оточити українські війська в Бахмуті.
  • Росіяни вже кілька разів заявляли, що буцімто окупували Соледар. Проте в ЗСУ та Міноборони неодноразово спростовували цю інформацію. У Соледарі тривають бої.
  • У розвідці Британії заявили, що 15 січня ЗСУ утримували свої позиції в Соледарі, попри продовження штурму ПВК "Вагнера". Крім того, на ділянці Бахмут – Соледар вагнерівці зазнають серйозних втрат.
  • За даними Financial Times, під час боїв на ділянці Соледар – Бахмут ПВК "Вагнера" втратила 4 тисячі найманців загиблими. Ще 10 тисяч вагнерівців отримали поранення.