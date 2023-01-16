Про це 24 Каналу розповів офіцер 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Олександр Афанасьєв. За його словами, бої зараз точаться на околицях Соледара.

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За словами військового ЗСУ, неприємний момент полягає у тому, що дорога, якою раніше користувалися українські військові, вже непридатна для проїзду. Однак в українських підрозділів є й інші логістичні шляхи.

"Є багато інформації, яку не можна озвучувати публічно. Так, звичайно, є неприємності та певні прорахунки. Але висновки зроблені і бої продовжуються", – сказав Афанасьєв.

Росіяни повертаються до "повнокровних" рот

На Бахмутському та Авдіївському напрямку російські війська накопичують сили для нових спроб наступу. Як розповів офіцер 54-ї бригади ЗСУ, окупанти змінили підхід до формування штурмових груп.

"Від груп кількістю 20 – 30 людей ворог переходить до штатних ротно-тактичних груп, тобто "повнокровних" рот. Росіяни розуміють, що для того, щоб далі прориватися, їм потрібна більша кількість особового складу", – зазначив Афанасьєв.

За його словами, у таких змінах дій ворога є позитивний момент для Збройних Сил України.

Нам це на руку. Так росіян набагато простіше знаходити, завчасно бачити їхні шляхи підходу та напрямок головного удару. Наша артилерія їх методично знищує,

– пояснив військовий ЗСУ.

Афанасьєв додав, що, маючи велику кількість поранених, окупанти вже не можуть виконувати бойове завдання, поставлене їхнім командуванням.

Олександр Афанасьєв розповів про ситуацію на Донеччині: дивіться відео

Пригожин кидає у бій на Донеччині колишніх в'язнів

Окупанти на Донеччині роблять ставку на вагнерівців. За даними радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, ЗСУ ліквідували вже 77% колишніх в'язнів, яких власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин завербував у російських в'язницях.

Як зазначив Афанасьєв, ворог активно залучає колишніх ув'язнених до бойових дій.

У штурмових групах першими йдуть професіонали, а при першому успіху їх заміняють такі "другосортні" солдати. А еліту вони бережуть. У росіян склалася певна каста елітних воїнів, які справді вміють воювати,

– розповів військовий ЗСУ.

За його словами, навіть попри те, що вже знищені понад 70% колишніх ув'язнених, не варто недооцінювати ті 30%, які ще залишилися. Адже вони стали професійними військовими, які вже знають, що таке війна та штурм.

"Та й вони завтра наберуть ще. Адже набір в ПВК "Вагнера" продовжується у всіх російських колоніях", – зазначив Афанасьєв.

Завдання-максимум окупантів на Донеччині

Російські загарбники намагаються встановити контроль над основними шляхами на Донеччині.

Зараз для ворога завдання-максимум – перерізати дорогу біля селища Благодатне і піднятися нагору Донецької області,

– сказав військовий ЗСУ.

Далі, за його словами російські окупанти мають кілька варіантів дій:

йти на Бахмут;

або йти на Соледар та на Сіверськ.

Афанасьєв зауважив, що українське військове командування добре знає про плани росіян. ЗСУ готові до того, аби дати відсіч ворогу.

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